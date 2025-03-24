收入增長，主要由於靜脈介入、血管通路及其他產品，如外周抽吸系統（AcoStream®）及射頻消融系統（AcoArt Cedar®），銷量的增加。全年計，來自銷售靜脈介入、血管通路及其他產品的收益佔總收益的約40.0%，較截至2023年12月31日止年度約31.7%增加約42.2%。

其他報道

華南城發盈警 料去年稅後虧損介乎80億至90億元

興證國際全年多賺98% 不派息

康師傅去年多賺19.8% 末期息連特息66.28分人幣

開達盈警料全年虧損擴大至1.8億至2億元

全日沽空金額減25% 南方恒生科技沽空增8%

恒指收市倒升215點 大市、北水成交齊見一個月最少 北水午後轉流入

陳茂波：本港將於6月推全球金融及產業峰會

許正宇：引進家族辦公室目標預計可超額完成

南方東英就5隻美股推9個L&I產品

蘋果啟動中國新一期清潔能源基金 涉資7.2億元人幣

滬深三大指數終止三連跌 滬指升0.15%

華僑香港推AI選股工具助客投資 未來將開放予澳門客

國際院士聯盟：首屆「國際院士香江論壇」與會者達250位

利園八期將設行人通道 貫通利園區至銅鑼灣港鐵站