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寶龍地產發盈警 料去年虧損擴大至最多56億元

寶龍地產（1238）發盈警，預期2024年虧損介乎約53億元人民幣（下同）至56億元，較2023年虧損約25.77億元擴大﹔2024年核心虧損則介乎約29億元至32億元，亦較2023年核心虧損11.48億元擴大。