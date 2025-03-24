該基金於今日（24日）正式成立推出，截至今年2月5日基金的模擬組合資產類別分布中，股票佔49.9%，債券佔35.1%，股票部分中美股佔29.1%，歐股佔13.8%，亞太區股票佔7%。東亞銀行首席投資策略師李振豪預期，影響美股的不確定因素如關稅，主要集中於今年第二季，由於市場對美企盈利預測未變，有望支持美股於今年第三及第四季反彈，即使下半年美國經濟增長放緩，相信屆時聯儲局將進一步減息，也將利好美股表現，因而預料美股今年走勢將先低後高。東亞聯豐股票及多元化投資部首席投資總監張文健補充，基於預期美國經濟不會陷入衰退，認為美股經調整後已回到合理水平。

東亞聯豐業務發展部董事總經理盧穗欣表示，該基金最低入場費為1萬港元，管理費每年1.2%。陳俊桂續稱，該基金派息將以市面上同類基金的派息率為目標，現時同類基金的派息率約介乎5.5%至6%。