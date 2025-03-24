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中石化：關稅風波影響有限並依市場化運作  未來三年分紅比例達65%

最近中、美角力並打關稅戰，中國石化（0386）副董事長、總裁趙東表示，這對石化行業也有影響，但是他指出，集團到美國採購油品很少，石化產品出口到美國亦不多，因此料對集團的營運影響有限。他們就算有採購俄羅斯的產品供加工，並認為性價比相對高，但是集團仍然會依市場情況去調整採購及銷售，並會爭取優化渠道，降低成本，並提高毛利率。

中石化的石化部門仍然持續虧損，趙東指出，他們會繼續進行降本增效措施，並且提高附加值產品，並置換老舊設施，藉此改善該業務的經營情況。去年下半年度受到油價快速下調影響，因此業務受到影響，但是長遠人均消費仍然有空間。副總裁、董事會秘書黃文生補充，集團在石化業務運用自有技術，推動轉化，例如在煉油催化柴油接合放氫等技術，用來生產高附加值產品，做到產品差異化。

黃文生又稱，集團在開設逾1萬個加油站同時，亦已有10萬個充電樁，後者已實現打平。非油業務去年營收穩定，實現利潤達47億元人民幣。他相信，隨著他們提供全方位服務、油氣氫電服業務的毛利可以進一步增長。他們擬將今年新增充電樁3至5萬個，並料使用率達到15%便能實現收支平衡。

至於在分紅方面，黃文生稱，2024年度分紅加回購，平衡經營現金流、未來發展及投資所需，回饋股東比例達75%。未來三年，他們擬提供的分紅佔比會達到65%。集團去年亦回購1.3億股A股及近4億股H股，並將股份註銷，今年度他們會繼續推進股份回購。