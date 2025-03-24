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建滔集團：AI帶動集團發展新機遇 地產庫存轉售為租

建滔集團（00148）公布2024年全年業績。集團全年營業額達430.93億港元，同比增長9%。集團錄得公司持有人應戰基本純利16.22億港元，並宣布派發末期股息每股54港仙及特別股息46港仙，每股全年股息總額同比增長37%。  

建滔集團主席張國榮表示，電子行業迎來新一輪增長機遇，汽車電子及AI迅速發展帶動覆銅面板需求顯著上升。去年集團覆銅面板價格升10%，全年銷售量達1.1億張，同比增長10%至189.02億港元，今年首兩個月覆銅面板出貨量按年升7%。AI等雲數據中心、伺服器、機器人及自動駕駛等技術興起推動需求上升。印刷線路板部門利潤創新高，銷售額升4%，未扣除相關前盈利升1%。

房地產方面，對於向碧桂園（02007）借款及對所持有之富力地產（02777）的債券投資作出信貸虧損撥備共約14.2億元。建滔集團執行董事張家成表示目前集團現金流穩定，不會受碧桂園債券減值影響。他表示碧桂園沒有大量爛尾樓盤，隨著國家政策支援房地產企業，待內地房地產行業逐步恢復，相信未來有機會回收資金。

對於建滔集團70億元房地產庫存，張家成表示建滔集團主業為制造業，房地產項目無抵押無借款，目前居民租房需求高，集團採用「賣不出就租，租不出則降價賣」策略，將滯銷樓盤轉租賃策略使得房地產行業仍有盈利的機會。