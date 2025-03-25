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美債息上升 美股連升兩日 創兩周高 道指升597點 金龍指數連跌5日

美國貿易政策將比預期更具針對性。美債息上升，見近一周高，債息差擴闊，美3個月10年期債息倒掛終止。金龍指數連跌5日，美股連升兩日，創兩周高。

特朗普計劃幾天內公布汽車關稅，「不久的將來」還將實施藥品關稅。他暗示下周宣布的對等關稅可能給予較多國家減免。特朗普威脅4月2日起對購買委內瑞拉石油或天然氣的國家徵收25%的「二次關稅」，中國或受衝擊。美國商務部長盧特尼克表示，對外稅務局將於4月2日正式啟動。

摩根大通等華爾街大行認為美股最糟糕階段或已結束，短期內再次出現劇烈拋售的風險應該較低。高盛稱，截至3月21日當周，對冲基金對美國股票的淨賣出規模達到七周以來最大。

美國3月製造業重陷萎縮，受關稅導致材料價格上漲影響。亞特蘭大聯儲行長表示，鑒於關稅阻礙通脹回落，今年可能只減息一次。

道瓊斯工業平均指數收漲597點，升幅1.43%，報42583點。標普500指數收漲100點，升幅1.77%，報5767點。納斯達克綜合指數收漲404點，或2.28%，報18188點。

高盛升2.65%，報580.1美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻91點，而Amgen跌0.53%，報314.38元，拖累道指10點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報220.73元，升1.12%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報167.68元，升2.25%，亞馬遜(美：AMZN)收市報203.26元，升3.59%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報618.85元，升3.79%，英偉達(美：NVDA)收市報121.41元，升3.15%，微軟(美：MSFT)收市報393.08元，升0.46%，Tesla (美：TSLA)收市報278.39元，升11.93%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.14%，報548點。德國DAX指數收跌0.18%，報22852點；法國CAC 40指數跌0.26%，報8022點；英國富時100指數收跌0.11%，報8638點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.03%，報7890點。

美國2年期債息曾升最多2.35%，是1月10日後最大升幅，當日升幅為3.05%。高見4.0409厘，是3月19日4.0881厘後最高。收市報4.0346厘，是3月18日後收市新高，當日報4.0398厘。收報4.0346厘，升2.19%。

美國10年期債息曾升最多2.17%，是3月4日後最大升幅，當日升幅為2.28%。高見4.3385厘，是3月13日4.3509厘後最高。收市報4.3346厘，是2月24日後收市新高，當日報4.4003厘。收報4.3346厘，升2.08%。連升2日，累計升0.0977厘，對上一次連升2日是3月12日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2月10日。

美2年期10年期債息差曾擴大至30.883基點，是3月21日31.008基點後最闊。收市報29.58基點，是3月13日後收市最闊，當日報30.689基點。收報29.58點，升0.64%。連升4日，累計升5.669點，對上一次連升4日是1月9日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是1月8日。

美3個月10年期債息終止倒掛，曾高見4.682基點，是3月13日4.734基點後最闊。收市報4.295基點，是2月24日後收市新高，當日報9.88基點。連升3日，累計升10.473點，對上一次連升3日是3月6日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是3月18日。

金龍指數曾跌最多0.33%，是3月21日後最大跌幅，當日跌幅為2.56%。低見7866.18點，是3月21日7825.41點後最低。收市報7890.54點，是3月13日後收市新低，當日報7867.36點。連跌5日，累計跌513.66點，對上一次連跌5日是1月13日。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是2月21日。

道指曾升最多1.56%，是3月14日後最大升幅，當日升幅為1.75%。高見42638.85點，是3月7日42898.68點後最高。收市報42583.32點，是3月7日後收市新高，當日報42801.72點。收報42583.32點，升1.42%。連升2日，累計升630點，對上一次連升2日是3月17日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2月13日。

標指曾升最多1.9%，是3月14日後最大升幅，當日升幅為2.24%。高見5775.14點，是3月7日5783.01點後最高。收市報5767.57點，是3月7日後收市新高，當日報5770.2點。收報5767.57點，升1.76%。連升2日，累計升104.68點，對上一次連升2日是3月17日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2月13日。

納指曾升最多2.4%，是3月14日後最大升幅，當日升幅為2.72%。高見18210.05點，是3月7日18243.58點後最高。收市報18188.59點，是3月7日後收市新高，當日報18196.22點。收報18188.59點，升2.27%。連升2日，累計升496.96點，對上一次連升2日是3月17日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2月13日。

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