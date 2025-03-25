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特朗普稱將出台汽車關稅 暗示對等關稅或有減免

彭博社報道，美國總統特朗普表示將在未來幾天宣布汽車關稅，同時暗示將在下周宣布的「對等」關稅中給予部分國家減免。特朗普計劃於4月2日宣布大規模關稅措施。

特朗普稱，在更廣泛的關稅方案公布之前，他計劃「很快，在未來幾天內」推進長期威脅要加徵的汽車進口關稅。

特朗普表示，定於下周三推出的關稅措施將側重於所謂的對等關稅，即根據不同國家對美國產品的關稅及其他貿易壁壘，逐一設定對應的關稅稅率。此外，他周一兩次暗示，部分貿易伙伴可能獲得豁免或減免。

特朗普稱，「我可能給予許多國家關稅減免」，「它們對我們徵收的關稅實在太高了，甚至讓我不好意思對他們徵收同樣的稅率。但它仍將是非常可觀的。你們將在4月2日得知」。

特朗普表示，他計劃「未來」推出針對木材和半導體等特定行業的關稅措施，但未提供具體細節。

此外，特朗普還在社交媒體上宣布，自4月2日起，他將對從委內瑞拉購買石油的其他國家徵收25%的關稅。

特朗普將4月2日的宣告稱為「解放日」，預示將開始實施更具保護主義色彩的貿易政策，以懲罰他長期以來指責的「剝削」美國的貿易伙伴。儘管他的計劃標誌著關稅措施的大規模升級，但據熟悉內部討論的人士透露，下周勢將推出更具針對性的一攬子關稅計劃。

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