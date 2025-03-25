個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.56%，折合報508.02元；阿里巴巴（9988）跌0.48%，折合報130.67元；美團（3690）升2.44%，折合報162.55元；匯控（0005）升0.25%，折合報90.14元；建行（0939）升0.05%，折合報6.9元。

道期現跌0.811%；標期現跌0.78%；納期現跌1.15%。日本東證指數現升0.77%；韓國KOSPI指數現升0.23%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.5%。

VIX指數隔晚跌9.33%或1.8點，報17.48點。

紐油現升0.04%或0.03美元，報69.14美元；布油現升0.04%或0.03美元，報73.03美元；金價現升0%或0.11美元，報3011.15美元；LME 銅期貨隔晚升1.01%或100.5美元，報9956美元。比特幣現跌0.38%或334.94美元，報87544.89美元；美國10年期債息現跌0.09%或0.0039厘，報4.3307厘。

今日焦點股份可留意：

南山鋁業（2610）今日上市，定價26.6元。

多間公司最快今日公布業績，華潤置地（1109）、中國電信（0728）、海底撈（6862）、恒安（1044）、快手（1024）、農夫山泉（9633）、申洲國際（2313）、萬洲（0288）、藥明生物（2269）、優品360（2360）、三生製藥（1530）、嗶哩嗶哩（9626）、康希諾生物（6185）、奧園（3883）、中國信達（1359）、華潤萬象（1209）、周生生（0116）、招行（3968）、華潤醫療（1515）、復星醫藥（2196）、H&H國際（1112）、頤海國際（1579）等。

小米（1810）折讓約6.6%配股 集資金額增至426億元。

舜宇光學（2382）去年純利颷1.46倍至27億元人幣，派末期息0.532港元。

建滔集團（0148）：AI帶動集團發展新機遇，地產庫存轉售為租。

比亞迪電子（0285）去年純利升半成。

比亞迪（1211）去年多賺34%勝預期。

長江生命（0775）恢復公眾持股量。

恒地（0012）創辦人李兆基受託人權益交由兩子繼承。

融創中國（1918）：高院頒令清盤呈請聆訊延期至下月28日。

中石化（0386）：關稅風波影響有限並依市場化運作， 未來三年分紅比例達65%。

東亞聯豐伙東亞銀行（0023）推新基金，認為美股現處合理水平。

寶龍地產（1238）發盈警，料去年虧損擴大至最多56億元。

GIC減持中遠海運能源運輸（1138）至5%以下。

平保增持郵儲行（1658）。

先瑞達醫療（6669）全年多賺2.6倍，不派息。

華南城（1668）發盈警，料去年稅後虧損介乎80億至90億元。

興證國際（6058）全年多賺98%，不派息。

康師傅（0322）去年多賺19.8%，末期息連特息66.28分人幣。

佳華百貨（0602）料全年虧損減少。

開達（0180）盈警料全年虧損擴大至1.8億至2億元。

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