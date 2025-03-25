恒指今早低開262點或1.1%，報23643點，大市成交金額470億元；國指今早低開112點或1.28%，報8738點。恒生科技指數開市報5638點，跌1.71%。上升股份比例為6.64%，下跌為8.53%，無升跌為84.82%。