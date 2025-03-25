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恒指低開262點 科指跌1.7% 小米跌5.5% 南山鋁業上市平開

恒指今早低開262點或1.1%，報23643點，大市成交金額470億元；國指今早低開112點或1.28%，報8738點。恒生科技指數開市報5638點，跌1.71%。上升股份比例為6.64%，下跌為8.53%，無升跌為84.82%。

藍籌9隻升，53隻下跌，21隻無升跌。銀娛（0027）升0.77%，報32.7元，是升幅最大的藍籌，小米（1810）跌5.53%，報53.85元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，24隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是ASMPT（0522）開市報59.85元，升0.5%；跌幅最大的是小米（1810）開市報53.85元，跌5.53%。

恒指續低於20天線(23814.76點)。科指10天線(5834.48點)下試20天線(5826.81點)。

南山鋁業（2610）今日上市，定價26.6元。開市報26.6元，無升跌。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，華潤置地（1109）開市報26元，跌0.57%。

中國電信（0728）開市報5.86元，無升跌。

海底撈（6862）開市報16.8元，跌1.41%。

恒安（1044）開市報22.25元，無升跌。

快手（1024）開市報58元，跌1.53%。

農夫山泉（9633）開市報36.75元，跌0.54%。

申洲國際（2313）開市報56.1元，跌1.15%。

萬洲（0288）開市報6.65元，跌1.34%。

藥明生物（2269）開市報26.15元，跌0.76%。

優品360（2360）無成交，報1.7元。

三生製藥（1530）開市報10.5元，跌1.32%。

嗶哩嗶哩（9626）開市報154.4元，跌1.72%。

康希諾生物（6185）開市報34.35元，無升跌。

奧園（3883）無成交，報0.188元。

中國信達（1359）開市報1.18元，跌0.84%。

華潤萬象（1209）無成交，報31.9元。

周生生（0116）無成交，報6.98元。

招行（3968）開市報48元，跌1.74%。

華潤醫療（1515）開市報4.25元，無升跌。

復星醫藥（2196）開市報15.16元，跌0.92%。

H&H國際（1112）無成交，報10.72元。

頤海國際（1579）無成交，報14.14元。

小米（1810）折讓約6.6%配股 集資金額增至426億元。開市報53.85元，跌5.53%。

舜宇光學（2382）去年純利颷1.46倍至27億元人幣，派末期息0.532港元。開市報83.5元，跌2.4%。

建滔集團（0148）：AI帶動集團發展新機遇，地產庫存轉售為租。開市報22.75元，跌0.22%。

比亞迪電子（0285）去年純利升半成。開市報46.3元，跌1.38%。

比亞迪（1211）去年多賺34%勝預期。開市報403元，跌0.1%。

長江生命（0775）恢復公眾持股量。無成交，報0.54元。

恒地（0012）創辦人李兆基受託人權益交由兩子繼承。開市報22元，跌1.35%。

融創中國（1918）：高院頒令清盤呈請聆訊延期至下月28日。開市報1.62元，跌0.61%。

中石化（0386）：關稅風波影響有限並依市場化運作， 未來三年分紅比例達65%。開市報4.14元，跌0.48%。

東亞聯豐伙東亞銀行（0023）推新基金，認為美股現處合理水平。無成交，報11.9元。

寶龍地產（1238）發盈警，料去年虧損擴大至最多56億元。開市報0.415元，無升跌。

GIC減持中遠海運能源運輸（1138）至5%以下。開市報6.83元，升0.74%。

平保增持郵儲行（1658）。開市報5.24元，跌0.76%。

先瑞達醫療（6669）全年多賺2.6倍，不派息。開市報7.5元，升1.08%。

華南城（1668）發盈警，料去年稅後虧損介乎80億至90億元。無成交，報0.161元。

興證國際（6058）全年多賺98%，不派息。開市報0.26元，無升跌。

康師傅（0322）去年多賺19.8%，末期息連特息66.28分人幣。開市報12.7元，跌1.09%。

佳華百貨（0602）料全年虧損減少。無成交，報0.035元。

開達（0180）盈警料全年虧損擴大至1.8億至2億元。無成交，報0.248元。

破頂股表現

破頂股包括，大方廣瑞德（0755）無成交，報0.57元；博耳電力（1685）創52周高，見0.25元，開市報0.25元，升13.64%；安東油田服務（3337）創52周高，見0.97元，開市報0.97元，升2.11%；悟喜生活（8148）創52周高，見2.3元，開市報2.3元，升3.6%。

破底股方面

創52周低，包括，綠景中國地產（0095）低見0.27元，開市報0.27元，跌1.82%。

異動股

上升異動股，包括，博耳電力（1685）創52周高，見0.25元，開市報0.25元，升13.64%；富通科技（0465）開市報0.39元，升13.04%；水發興業能源（0750）開市報0.305元，升10.91%；嘉藝控股（1025）開市報0.67元，升9.84%；盛良物流（8292）開市報0.43元，升8.86%；智欣集團控股（2187）開市報0.55元，升7.84%；中國資源交通（0269）開市報0.015元，升7.14%；西銳（2507）開市報38.4元，升5.93%；融創服務（1516）開市報1.68元，升5.66%；智雲健康（9955）開市報1.34元，升5.51%。

下跌異動股，包括，力圖控股（1008）開市報0.26元，跌10.34%；鼎豐集團汽車（6878）平上市低位0.044元，開市報0.044元，跌10.2%；粵海投資（0270）開市報5.7元，跌9.38%；快狗打車（2246）開市報0.5元，跌5.66%；小米（1810）開市報53.85元，跌5.53%；PICO FAR EAST（0752）開市報1.91元，跌5.45%；中聯發展控股（0264）開市報2.45元，跌5.41%。

 

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