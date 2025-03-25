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匯控杜嘉祺：全球經貿正在變化 美國優先非孤例

匯控（0005）主席杜嘉祺在匯豐全球投資峰會表示，去年舉行歷來規模最大的選舉，其結果持續帶來超越國界的影響，基於過往的國家利益概念及既有區域政治、商業和其他基於歷史先例的聯盟正在演變，貿易、國際安全還是經濟政策受到更多的因素影響，現時正在經歷一個深刻而重大的變革時期，本地因素有更大的影響力，「美國優先」議程是一個明顯的例子，但並非唯一的例子。

杜嘉祺認為，雖然經濟平衡改變，不過並不意味出現去全球化，相反全球化正在經歷重大的重新配置，他認為是機遇所在，特別是服務貿易尤其突出，服務業佔全球經濟的60%以上，但只有不到 10%的服務正在發生變化，但服貿正在改變增長正在持續超過商品貿易的增長。

美國計劃在下月初實施對等關稅，杜嘉祺認為，基於情况變化甚快，任何試圖進行中期預測的嘗試都非常困難，但他認為對全球經濟和貿易體系的核心架構提出質疑，現在就得出明確的結論為時過早，但全球經濟的相互聯繫仍然引人注目，全球貿易仍然是粘合劑，是增長和多樣化的核心催化劑。

利率方面，杜嘉祺指現時因應關稅對不同國家影響各異，現時應謹慎地預測通脹情况，各國發達經濟體央行正在採取不同路徑，例如聯儲局在1月和3月暫停減息期，歐央行則在過去九個月內已六次減息。

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