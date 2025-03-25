截至3月20日計，積金評級所有基金表現指數」月初至今的投資回報目前約為0.75%。如市場在3月份最後一周保持不變，強積金年初至今將上升約4.87%；這是自強積金推出以來第四佳的第一季回報表現，也是強積金第七次在日曆年開始時連續三個月取得正回報。

中港股票基金在3月份繼續領漲，月初至今回報率約為5.21%，而美國股票基金表現最差。中港股票基金年初至今回報率約為17.47%，創下自強積金推出以來最佳的第一季回報。中港股票基金與美國股票基金的第一季回報差距也是歷來最大。

假設市場保持不變，計入3月份供款後，估算3月底強積金總資產將再創歷史新高，約為1.361萬億元，年初至今增加約699億元，相當於每名成員平均賬戶結餘約283,900元，年初至今增加約14,600元。

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