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積金評級料3月強積金人均賺1100元 年初至今賺1.21萬元

強積金研究機構積金評級公布，雖然3月份市場較為波動，強積金仍有望連續第三個月實現正回報。若市場結果保持不變，按金額計算，3月份月初至今投資收益將約為50億元，人均獲利1,100元；年初至今投資收益約為579億元，強積金成員每人平均約12,100元。

截至3月20日計，積金評級所有基金表現指數」月初至今的投資回報目前約為0.75%。如市場在3月份最後一周保持不變，強積金年初至今將上升約4.87%；這是自強積金推出以來第四佳的第一季回報表現，也是強積金第七次在日曆年開始時連續三個月取得正回報。

中港股票基金在3月份繼續領漲，月初至今回報率約為5.21%，而美國股票基金表現最差。中港股票基金年初至今回報率約為17.47%，創下自強積金推出以來最佳的第一季回報。中港股票基金與美國股票基金的第一季回報差距也是歷來最大。

假設市場保持不變，計入3月份供款後，估算3月底強積金總資產將再創歷史新高，約為1.361萬億元，年初至今增加約699億元，相當於每名成員平均賬戶結餘約283,900元，年初至今增加約14,600元。

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