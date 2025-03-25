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中國回歸新興市場ETF吸金榜首

彭博社報道，投資者上周買入投資於中國股票的ETF，因為在中國政府宣布更多措施刺激經濟和消費之後，有跡象表明，對中國的信心正在改善。

其中，規模27億美元的X-trackers嘉實滬深300中國A股基金ETF(美：ASHR)上周錄得近2.39億美元資金流入，創10月份以來最大單周流入規模。

彭博社數據顯示，過去一周按地區看，在美國上市的新興市場ETF中，中國內地和香港流入規模居首，合計為5.71億美元。截至3月21日當周，美國上市的新興市場ETF合計流入8.031億美元，而前一周為流出11.1億美元。今年迄今資金流入總額為21.1億美元。

Tellimer駐迪拜的新興市場策略師Hasnain Malik表示，「近期資金流入的原因是，外資近年深度懷疑並撤離中國股票的趨勢逆轉」，貨幣和財政刺激措施、特朗普「可控的」關稅和中國科技行業的韌性推動了市場人氣的改善。

 

In Touch Capital Markets駐倫敦的策略師Bernd Berg表示，「目前還不能下定論，很大程度上取決於增長數據以及中美之間的增長差異」。

 

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