與此同時，美國本身也是委內瑞拉石油的主要買家，總部位於德克薩斯州的雪佛龍是委內瑞拉石油的核心生產商。

該行政令授權美國國務院在已經實施或威脅實施的任何其他關稅之外，對「任何直接或通過第三方間接進口委內瑞拉石油的國家」輸美的所有商品徵收25%的關稅。不過，亦給予國務卿魯比奧在決定哪些國家將被徵收關稅，哪些國家不被徵收方面一定的靈活性。將於4月2日生效。

特朗普將新關稅稱為「二次關稅」，「任何從委內瑞拉購買石油和/或天然氣的國家在與我國進行任何貿易時，都將被迫向美國支付25%的關稅。所有文件都將簽署並記錄，關稅將在2025年4月2日美國解放日生效」。

特朗普稱，「委內瑞拉一直非常敵視美國和我們所擁護的自由」。馬杜羅政府隨後在一份聲明中駁斥了這一措施，稱其「武斷、非法和孤注一擲」，「這非但不會動搖我們的決心，反而證實了對我國實施的所有制裁的徹底失敗」，馬杜羅稱，將訴諸國際組織。

美國財政部給予雪佛龍更多時間來結束與委內瑞拉國家石油公司的業務，將最後期限從4月3日延長至5月27日。雪佛龍的發言人沒有立即回覆置評請求。

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