彭博社引述消息指，匯控（0005）正慮將其交易業務的一部分外判，並已就將部分固收交易訂單轉給一家外部做市商進行了初步討論，此舉將使匯豐節省數百萬美元的IT成本，這些成本原本用於在全球運營交易部門。報道指，管理層正努力為進行技術投資以跟上大型競爭對手的步伐尋找合理依據。
報道引述消息指，匯豐對與城堡證券和Jane Street Group等公司達成協議持開放態度。知情人士稱公司內部的考量尚處於初期階段，仍不確定最終能否達成交易。匯豐、城堡證券和Jane Street的發言人不予置評。
匯豐願意考慮這樣的交易表明即使是擁有龐大華爾街業務、具有系統重要性的銀行也對進行必要的技術投資以維持在交易中的競爭力感到吃力。
彭博社早前報道，城堡證券一直在開發類似的交易服務構想。根據這一仍處於初步階段的計劃，城堡證券將負責交易台技術、分析和訂單執行等部分，而銀行則繼續負責與客戶對接。
報道引述消息指，Jane Street也與一些銀行討論過提供類似服務。此前從未有報道稱該公司有興趣提供此類安排。
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