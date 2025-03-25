報道引述消息指，匯豐對與城堡證券和Jane Street Group等公司達成協議持開放態度。知情人士稱公司內部的考量尚處於初期階段，仍不確定最終能否達成交易。匯豐、城堡證券和Jane Street的發言人不予置評。

匯豐願意考慮這樣的交易表明即使是擁有龐大華爾街業務、具有系統重要性的銀行也對進行必要的技術投資以維持在交易中的競爭力感到吃力。

彭博社早前報道，城堡證券一直在開發類似的交易服務構想。根據這一仍處於初步階段的計劃，城堡證券將負責交易台技術、分析和訂單執行等部分，而銀行則繼續負責與客戶對接。

報道引述消息指，Jane Street也與一些銀行討論過提供類似服務。此前從未有報道稱該公司有興趣提供此類安排。

其他報道

國泰稱將完全遵從外置充電器更新規定 會向顧客清晰傳達要求

美國對委內瑞拉油氣買家加徵20%關稅 中國為主要買家

中國回歸新興市場ETF吸金榜首

三星電子聯席CEO韓宗熙心臟病去世

兆科眼科料新產品續上市 冀助現金流淨流入

中國據報考慮將服務業納入補貼計劃 以促進消費

Cathie Wood旗下兩隻ETF 買入百度ADR

積金評級料3月強積金人均賺1100元 年初至今賺1.21萬元

匯控杜嘉祺：全球經貿正在變化 美國優先非孤例

波音據報希望撤銷737 Max相關認罪協議

滬指平開 人行進行3779億人幣逆回購

恒指低開262點 科指跌1.7% 小米跌5.5% 南山鋁業上市平開

特朗普稱將出台汽車關稅 暗示對等關稅或有減免

美債息上升 美股連升兩日 創兩周高 道指升597點 金龍指數連跌5日

小米折讓約6.6%配股 集資金額增至426億元

北水增持中行 減持中石化