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港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌2日 港元貶值3周最弱

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌1.22點子至3.8%，是3月19日後最低，當日報3.8%。對上一次連跌2日是3月13日，當日拆息報3.8%。

港元現報7.7746元貶值4點子，曾貶值最多13點子，報7.7755元，是3月4日7.778元後最弱。亦曾升值最多9點子，報7.7733元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR無升跌報2.8%，是3月24日後最低；1星期HIBOR升28.57點子至3.47119%，是3月12日後最高；2星期HIBOR跌3.84點子至3.6706%，是3月19日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.39點子至3.91066%，是3月19日後最低；6個月期HIBOR跌1.35點子至3.99857%，是3月20日後最低；12個月期HIBOR無升跌報4.07345%，是3月24日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減14.82億元，至總數19730.75億元，是3月20日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減18.4億元，至總數6053.85億元，是3月20日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為445.95億元，與上日相同。未償還外匯基金票據及債券較上一日增3.58億元，至總數13098.55億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減4.63億元，至總數11994.79億元，是3月17日後最低。

美匯美息

美元指數現報104.32升值0.058點或0.06%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32011%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.4902%，連續4日收窄，利差是2025年3月12日後最窄，當日差距為-0.4826%。

對上一次連續4日收窄，是2025年2月18日，當日利差報-0.3622%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor個別發展。短線拆息方面，隔夜Shibor升2.5點子至1.775%，是3月20日後最高；1星期Shibor升7點子至1.815%，是3月19日後最高；2星期Shibor升1.9點子至2.119%，是3月20日後最高；1個月期Shibor跌1.1點子至1.955%，是3月12日後最低。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌1.2點子至1.949%，是2月28日後最低；6個月期Shibor跌1.2點子至1.949%，是2月28日後最低；1年期Shibor跌1.4點子至1.949%，是2月28日後最低。

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