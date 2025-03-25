港元現報7.7746元貶值4點子，曾貶值最多13點子，報7.7755元，是3月4日7.778元後最弱。亦曾升值最多9點子，報7.7733元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR無升跌報2.8%，是3月24日後最低；1星期HIBOR升28.57點子至3.47119%，是3月12日後最高；2星期HIBOR跌3.84點子至3.6706%，是3月19日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.39點子至3.91066%，是3月19日後最低；6個月期HIBOR跌1.35點子至3.99857%，是3月20日後最低；12個月期HIBOR無升跌報4.07345%，是3月24日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減14.82億元，至總數19730.75億元，是3月20日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減18.4億元，至總數6053.85億元，是3月20日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為445.95億元，與上日相同。未償還外匯基金票據及債券較上一日增3.58億元，至總數13098.55億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減4.63億元，至總數11994.79億元，是3月17日後最低。

美匯美息

美元指數現報104.32升值0.058點或0.06%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32011%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.4902%，連續4日收窄，利差是2025年3月12日後最窄，當日差距為-0.4826%。

對上一次連續4日收窄，是2025年2月18日，當日利差報-0.3622%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor個別發展。短線拆息方面，隔夜Shibor升2.5點子至1.775%，是3月20日後最高；1星期Shibor升7點子至1.815%，是3月19日後最高；2星期Shibor升1.9點子至2.119%，是3月20日後最高；1個月期Shibor跌1.1點子至1.955%，是3月12日後最低。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌1.2點子至1.949%，是2月28日後最低；6個月期Shibor跌1.2點子至1.949%，是2月28日後最低；1年期Shibor跌1.4點子至1.949%，是2月28日後最低。

其他報道

匯控據報擬外判部分交易業務

Cathie Wood料Tesla股價5年內見2600美元

國泰稱將完全遵從外置充電器更新規定 會向顧客清晰傳達要求

美國對委內瑞拉油氣買家加徵20%關稅 中國為主要買家

中國回歸新興市場ETF吸金榜首

三星電子聯席CEO韓宗熙心臟病去世

兆科眼科料新產品續上市 冀助現金流淨流入

中國據報考慮將服務業納入補貼計劃 以促進消費

Cathie Wood旗下兩隻ETF 買入百度ADR

積金評級料3月強積金人均賺1100元 年初至今賺1.21萬元

匯控杜嘉祺：全球經貿正在變化 美國優先非孤例

波音據報希望撤銷737 Max相關認罪協議

滬指平開 人行進行3779億人幣逆回購

恒指低開262點 科指跌1.7% 小米跌5.5% 南山鋁業上市平開

特朗普稱將出台汽車關稅 暗示對等關稅或有減免

美債息上升 美股連升兩日 創兩周高 道指升597點 金龍指數連跌5日

小米折讓約6.6%配股 集資金額增至426億元

北水增持中行 減持中石化