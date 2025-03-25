阿里巴巴（9988）今年股價受惠Deep Seek帶來的人工智能概念提振，阿里主席蔡崇信指過去公司有六大業務策略，但隨著公司規模變大，業務範疇變得多元化，目標也變得不那麼清晰，該行開始推出非策略性業務。在18個月新領導層上任後，公司明確電商和雲計算兩大方向，他指公司的核心是消費者互聯網公司，阿里工作集中於客戶體驗，以及「全面投入人工智能（all in on AI）」，所做一切都必須融入AI。他指AI非常重要的應用是面向消費者的業務，比如電子商務。目前客戶在淘寶輸入關鍵字查找想購買的商品並搜索列表，但如果使用AI客戶可以直接表示某個地方露營，AI會幫助列出具體購物清單，比如根據該地點的氣候，需要購買的衣服、帳篷等，甚至可以作為代理幫助客戶完成購買。
對於Deep Seek的出現。蔡崇信認為最重要不是其性能，因為每隔兩三個月會有其他模型聲稱其性能更好，重要的是Deep Seek為開源模型，並公布一系列技術論文詳細介紹正在進行創新，以使模型更有效率、訓練更有效率、計算更有效率。
蔡崇信指，阿里巴巴一直支持開源，因為可帶動人工智能應用激增，阿里巴巴擁有最佳開源模型之一的通義千問，有利其雲端運算業務的運算需求。阿里巴巴既擁有基礎設施，包括有雲計算業務，為使用人工智能和人工智能應用的用戶提供計算基礎設施，也有自己的大型語言模型，並擁有自己的專有人工智能技術，這種結合實際上是最好。
大型科企過去兩年大幅投資於人工智能資本開支，惟市場關注會否開支放緩，蔡崇信表示，對美國在人工智能談論數千億美元的投資感到震驚（astounded），認為這並不是完全必要的，一定程度企業正在提前投資，預測未來需求會更大，但當他指有投資者開始為投機目的建造數據中心，開始看到某種泡沫的跡象。他問相關投資者是否有公司同意在你的數據中心建成後開始使用它，投資者回應「沒有，我們是為投機而建造。」
其他報道
積金評級料3月強積金人均賺1100元 年初至今賺1.21萬元
恒指低開262點 科指跌1.7% 小米跌5.5% 南山鋁業上市平開
美債息上升 美股連升兩日 創兩周高 道指升597點 金龍指數連跌5日