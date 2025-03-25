對於Deep Seek的出現。蔡崇信認為最重要不是其性能，因為每隔兩三個月會有其他模型聲稱其性能更好，重要的是Deep Seek為開源模型，並公布一系列技術論文詳細介紹正在進行創新，以使模型更有效率、訓練更有效率、計算更有效率。

蔡崇信指，阿里巴巴一直支持開源，因為可帶動人工智能應用激增，阿里巴巴擁有最佳開源模型之一的通義千問，有利其雲端運算業務的運算需求。阿里巴巴既擁有基礎設施，包括有雲計算業務，為使用人工智能和人工智能應用的用戶提供計算基礎設施，也有自己的大型語言模型，並擁有自己的專有人工智能技術，這種結合實際上是最好。

大型科企過去兩年大幅投資於人工智能資本開支，惟市場關注會否開支放緩，蔡崇信表示，對美國在人工智能談論數千億美元的投資感到震驚（astounded），認為這並不是完全必要的，一定程度企業正在提前投資，預測未來需求會更大，但當他指有投資者開始為投機目的建造數據中心，開始看到某種泡沫的跡象。他問相關投資者是否有公司同意在你的數據中心建成後開始使用它，投資者回應「沒有，我們是為投機而建造。」

其他報道

匯控據報擬外判部分交易業務

Cathie Wood料Tesla股價5年內見2600美元

國泰稱將完全遵從外置充電器更新規定 會向顧客清晰傳達要求

美國對委內瑞拉油氣買家加徵20%關稅 中國為主要買家

中國回歸新興市場ETF吸金榜首

三星電子聯席CEO韓宗熙心臟病去世

兆科眼科料新產品續上市 冀助現金流淨流入

中國據報考慮將服務業納入補貼計劃 以促進消費

Cathie Wood旗下兩隻ETF 買入百度ADR

積金評級料3月強積金人均賺1100元 年初至今賺1.21萬元

匯控杜嘉祺：全球經貿正在變化 美國優先非孤例

波音據報希望撤銷737 Max相關認罪協議

滬指平開 人行進行3779億人幣逆回購

恒指低開262點 科指跌1.7% 小米跌5.5% 南山鋁業上市平開

特朗普稱將出台汽車關稅 暗示對等關稅或有減免

美債息上升 美股連升兩日 創兩周高 道指升597點 金龍指數連跌5日

小米折讓約6.6%配股 集資金額增至426億元

北水增持中行 減持中石化