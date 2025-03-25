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恒指半日跌517點 科指跌3%見三周低 小米跌5%成交創新高 北水流入105億

特朗普將對購買委內瑞拉油氣的國家徵收25%「二次關稅」，投資者擔憂中國可能會受到衝擊。A股港股、韓股下跌，日股上升。小米（1810）配股，以及阿里巴巴（9988）蔡崇信稱開始看到AI數據中心建設出現泡沫，連同騰訊（0700）、美團（3690）等科技股下跌，拖低大市逾200點。科指見三周低，恒指、國指見逾一周低。北水南下合計淨流入105.4億元，近一周高。

小米（1810）配股曾跌最多6.58%，是2月27日後最大跌幅，當日跌幅為8.7%。暫低見53.25元，是3月14日52.55元後最低。半日收報53.9元，跌5.44%。成交金額增450.84%，至639.81億元，創新高。

恒指今早低開262點，高位跌158點，低位跌582點，高低波幅424點。上升股份比例為15.1%，下跌為42.58%，無升跌為42.31%。

恒指半日跌517點或2.17%，報23387點，大市成交金額1844億元；國指跌216點或2.44%，報8634點。恒生科技指數收報5534點，跌3.53%。

藍籌股成交金額1148.74億元，佔大市成交62.29%；科指成份股成交金額957.4億元，佔大市成交51.91%；國指成份股成交金額1085.72億元，佔大市成交58.87%。

24隻雙櫃台股，總成交0.62億元人民幣，相當於約0.66億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少18.32%，至158.45億元，佔大市成交8.58%。牛熊證成交金額72.49億元，減少18.98%；窩輪成交金額85.95億元，減少17.75%。

藍籌9隻升，72隻下跌，2隻無升跌。康師傅（0322）升2.49%，收報13.16元，是升幅最大的藍籌，比亞迪電子（0285）跌9.69%，收報42.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是騰訊音樂－ＳＷ（1698）收報54.85元，跌0.45%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報42.4元，跌9.69%。

恒指續低於20天線(23801.99點)。科指10天線(5824.05點)下試20天線(5821.59點)。

北水南下合計淨流入105.4億元，較上日增加316.25%，淨流入金額是3月19日117.84億元後最多。北水連續第3日流入，累計流入153.39億元。北水本月累計流入1332.6億元，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）633.15億元，較上日減34.14%，佔香港市場成交額由上日的20.62%減至17.15%。

小米（1810）配售據報獲數倍超額認購。小米（1810）折讓約6.6%配股 集資金額增至426億元。收報53.9元，跌5.44%。

匯控（0005）據報擬外判部分交易業務。匯控杜嘉祺：全球經貿正在變化 美國優先非孤例。收報88.45元，跌0.84%。

國泰（0293）稱將完全遵從外置充電器更新規定 會向顧客清晰傳達要求。收報10.74元，升0.75%。

兆科眼科（6622）料新產品續上市 冀助現金流淨流入。收報1.91元，跌11.16%。

中國據報考慮將服務業納入補貼計劃 以促進消費。

安踏（2020）收報86.55元，跌2.97%。

海底撈（6862）收報16.64元，跌2.35%。

李寧（2331）收報16.86元，跌0.94%。

潤啤（0291）收報28.25元，跌1.4%。

農夫山泉（9633）收報36.7元，跌0.68%。

比亞迪（1211）收報389.6元，跌3.42%。

周大福（1929）收報8.6元，跌0.23%。

攜程（9961）收報492元，跌3.62%。

理想（2015）收報101.1元，跌3.9%。

吉利（0175）收報16.78元，跌4.98%。

美團（3690）收報158.8元，跌4.16%。

Cathie Wood旗下兩隻ETF 買入百度ADR。百度（9988）收報128.3元，跌3.39%。

南山鋁業（2610）今日上市，定價26.6元。高見26.9元，低見25.45元，收報25.8元，跌3.01%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，華潤置地（1109）收報25.7元，跌1.72%。

中國電信（0728）收報5.63元，跌3.92%。

海底撈（6862）收報16.64元，跌2.35%。

恒安（1044）收報21.95元，跌1.35%。

快手（1024）收報56.9元，跌3.4%。

農夫山泉（9633）收報36.7元，跌0.68%。

申洲國際（2313）收報55.5元，跌2.2%。

萬洲（0288）收報6.65元，跌1.34%。

藥明生物（2269）收報25.6元，跌2.85%。

優品360（2360）收報1.7元，無升跌。

三生製藥（1530）收報9.82元，跌7.71%。

嗶哩嗶哩（9626）收報151元，跌3.88%。

康希諾生物（6185）收報32.85元，跌4.37%。

奧園（3883）收報0.19元，升1.06%。

中國信達（1359）收報1.17元，跌1.68%。

華潤萬象（1209）收報31.3元，跌1.88%。

周生生（0116）收報6.89元，跌1.29%。

招行（3968）收報48.6元，跌0.51%。

華潤醫療（1515）收報4.14元，跌2.59%。

復星醫藥（2196）收報14.94元，跌2.35%。

H&H國際（1112）收報10.46元，跌2.43%。

頤海國際（1579）收報13.94元，跌1.41%。

舜宇光學（2382）去年純利颷1.46倍至27億元人幣，派末期息0.532港元。收報78.4元，跌8.36%。

建滔集團（0148）：AI帶動集團發展新機遇，地產庫存轉售為租。收報21.6元，跌5.26%。

比亞迪電子（0285）去年純利升半成。收報42.4元，跌9.69%。

比亞迪（1211）去年多賺34%勝預期。收報389.6元，跌3.42%。

長江生命（0775）恢復公眾持股量。收報0.56元，升3.7%。

恒地（0012）創辦人李兆基受託人權益交由兩子繼承。收報22.2元，跌0.45%。

融創中國（1918）：高院頒令清盤呈請聆訊延期至下月28日。收報1.58元，跌3.07%。

中石化（0386）：關稅風波影響有限並依市場化運作， 未來三年分紅比例達65%。收報4.08元，跌1.92%。

東亞聯豐伙東亞銀行（0023）推新基金，認為美股現處合理水平。收報11.78元，跌1.01%。

寶龍地產（1238）發盈警，料去年虧損擴大至最多56億元。收報0.41元，跌1.2%。

GIC減持中遠海運能源運輸（1138）至5%以下。收報6.74元，跌0.59%。

平保增持郵儲行（1658）。收報5.25元，跌0.57%。

先瑞達醫療（6669）全年多賺2.6倍，不派息。收報7.08元，跌4.58%。

華南城（1668）發盈警，料去年稅後虧損介乎80億至90億元。收報0.16元，跌0.62%。

興證國際（6058）全年多賺98%，不派息。收報0.25元，跌3.85%。

康師傅（0322）去年多賺19.8%，末期息連特息66.28分人幣。創52周高，見13.5元，收報13.16元，升2.49%。

佳華百貨（0602）料全年虧損減少。收報0.035元，無升跌。

開達（0180）盈警料全年虧損擴大至1.8億至2億元。收報0.248元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，貝克微（2149）創上市新高，見41.3元，收報39.3元，跌1.75%；西銳（2507）創上市新高，見42元，收報41.35元，升14.07%；南山鋁業（2610）創上市新高，見26.9元，見52周低25.45元，收報25.8元，跌3.01%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見911元，收報911元，升0.13%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1091.6元，收報1091.5元，升0.03%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1176.15元，收報1176.15元，升0.06%；首佳科技（0103）創52周高，見0.48元，收報0.47元，無升跌；康師傅控股（0322）創52周高，見13.5元，收報13.16元，升2.49%；中國星集團（0326）創52周高，見1.79元，收報1.76元，升0.57%；中國國航（0753）創52周高，見5.68元，收報5.45元，升1.87%；ＴＣＬ電子（1070）創52周高，見9.4元，收報8.93元，升0.34%；加科思－Ｂ（1167）創52周高，見4.27元，收報3.97元，升3.12%；萬成集團股份（1451）創52周高，見1.42元，收報1.4元，無升跌；巨匠建設（1459）創52周高，見0.485元，收報0.485元，升11.49%。

破頂指數成份股包括，康師傅（0322）創52周高，見13.5元，收報13.16元，升2.49%；交行（3328）創52周高，見7.14元，收報7.06元，跌0.56%。

破底股方面

14隻股份創上市新低，其中十隻包括，世紀城市國際（0355）低見0.098元，收報0.098元，跌4.85%；大方廣瑞德（0755）低見0.485元，收報0.54元，跌5.26%；創夢天地（1119）低見1.01元，收報1.01元，跌2.88%；富臨集團控股（1443）低見0.104元，收報0.104元，跌1.89%；百勤油服（2178）低見0.05元，收報0.051元，跌7.27%；佛朗斯股份（2499）低見5.85元，收報6元，跌0.99%；金源氫化（2502）低見0.26元，收報0.285元，升1.79%；嘀嗒出行（2559）低見1.16元，收報1.17元，跌4.1%；希瑪醫療（3309）低見1.52元，收報1.53元，跌2.55%；瀾滄古茶（6911）低見3元，收報3元，跌8.54%。

34隻股份創52周低，其中十隻包括，遠東發展（0035）低見0.78元，收報0.79元，無升跌；大快活集團（0052）低見5.64元，收報5.7元，無升跌；綠景中國地產（0095）低見0.27元，收報0.275元，無升跌；先機企業集團（0176）低見0.013元，收報0.013元，跌7.14%；領航醫藥生物科技（0399）低見0.163元，收報0.169元，跌0.59%；上實城市開發（0563）低見0.3元，收報0.31元，無升跌；梧桐國際（0613）低見0.142元，收報0.142元，跌5.96%；長盈集團（控股）（0689）低見0.017元，收報0.017元，跌5.56%；中國建築興業（0830）低見1.5元，收報1.51元，跌0.66%；中國港能（0931）低見0.27元，收報0.285元，跌1.72%。

異動股

上升異動股，包括，米蘭站（1150）收報0.15元，升47.06%；博耳電力（1685）創52周高，見0.38元，收報0.31元，升40.91%；長城微光（8286）收報0.114元，升34.12%；天成控股（2110）收報0.14元，升33.33%；中國資源交通（0269）收報0.018元，升28.57%；國微控股（2239）收報1.19元，升25.26%；零在科技金融（0093）收報0.6元，升20%；納泉能源科技（1597）收報3.45元，升19.79%；堃博醫療－Ｂ（2216）創52周高，見0.94元，收報0.91元，升18.18%；浩柏國際（8431）收報0.034元，升17.24%；致豐工業電子（1710）收報0.146元，升16.8%。

下跌異動股，包括，國瑞健康（2329）收報0.07元，跌29.29%；嘉鼎國際集團（8153）收報0.147元，跌27.23%；正業國際（3363）收報0.34元，跌20.93%；云想科技（2131）收報0.48元，跌20%；錢唐控股（1466）收報0.56元，跌18.84%；遠洋服務（6677）收報0.52元，跌16.13%；永義國際（1218）收報1.85元，跌15.91%；力圖控股（1008）收報0.244元，跌15.86%；快狗打車（2246）收報0.45元，跌15.09%；貝森金融（0888）收報0.04元，跌14.89%。

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