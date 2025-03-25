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融創服務去年虧損擴大至4.5億人幣 末期息維持0.143元

融創服務（1516）公布，2024年虧損4.51億元人民幣（下同），較2023年虧損4.35億元擴大，每股基本虧損為0.15元﹔核心淨利潤為7.96億元，按年持平﹔派末期息每股0.143元，按年持平，約佔2024年度核心淨利潤的55%。今年無派特別息，2023年特別息為0.235港元。

集團指，截2024年底集團關聯方貿易應收款項總額較2023年底減少約1.31億元至約32.86億元；關聯方貿易應收款項減值撥備於2024年度進一步計提約7.63億元，累計計提約26.95億元；計提減值撥備後的關聯方貿易應收款項餘額約為5.91億元，其中無擔保的金額約為1.81億元。

去年收入為69.7億元，按年微跌0.6%，主要由於非業主增值服務收入的減少﹔當中物管及運營服務收入按年增3.6%至近63.8億元，社區生活服務收入去年按年跌6.5%至4.43億元，非業主增值服務收入去年跌61%至1.47億元。

去年融創服務的毛利率約為21.9%，按年減少約1.9個百分點，當中物管及運營服務毛利率20.9%，按年跌2.9個百分點﹔社區生活服務毛利率34.7%，按年增3個百分點﹔非業主增值服務為28.2%，按年增15.2個百分點。

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