布雷納德指，經濟數據顯示出高度的不確定性和非常強烈的交叉影響，因此聯儲局現時仍然採取觀望，不過因為政策不確定性不尋常地高，現時有因為等待經濟數據才作出行動，導致太遲才採取行動的風險。現時數據顯示雖然通脹放緩進程持續，但因為年初特殊因素而受到干擾，當局正在等待通脹進一步發展，她指通脹前景關鍵在於關稅結合移民流入大幅減少，對通脹是否有持續壓力，還者只是暫時性因素。

另一項交叉影響是GDP，雖然年初數據非常強勁，但增長情緒指標相對負面，勞動力市場正在降溫但仍然保持穩定。

對於2026年是否可能再次加息，布雷納德認為風險不太高。她指目前美國有稅收延長政策對商業投資非常有利，這些政策並未包含在眾議院通過的4.5萬億美元減稅計劃中，該計劃僅僅是延續現有的減稅政策，並未提供額外的刺激，在此情況下不認為會大為刺激通脹或增長。

美國近月提高多項關稅，聯儲局主席鮑威爾在上周議息後稱關稅對通脹影響是臨時性，布雷納德指季度經濟預測顯示，雖然預期明年通脹會回落，因此當局認為通脹仍是臨時性，但今年通貨膨脹預測仍明顯上調。

此外，她指聯儲局官員在季度預測中指出不確定性比以往更高，19名委員中有18位表示經濟增長有下行風險，相對通脹有上行風險也有18位，表明對這些交叉影響和不確定性存在真正的擔憂，是一個需要觀望的情況。

特朗普政府公布建立加密貨幣儲備，布雷納德指做法令人費解（head scratcher），不確定它的用途是甚麼。她指出，戰略儲備通常是為了應對物資短缺時價格飆升，保障國家安全風險，例如戰略石油儲備在俄羅斯入侵烏克蘭後被大量釋放，美國還有一些關鍵礦物儲備和醫療用品儲備，不過這個加密儲備並未在美國法律中確立用途，特別是美元已被視為世界儲備貨幣。「更令人困惑的是，為什麼Solana和XRP在儲備當中」。她又指，從執法行動沒收加密貨幣佔最多可能只佔比特幣總供應量的1%，比例相當少。

她又指，美國未有一個明確的監管體系，特別是針對穩定幣，以及加密資產，並且這些監管如何在商品監管機構和證券監管機構之間分配。

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