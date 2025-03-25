【明報專訊】恒基地產（0012）創辦人李兆基於3月17日離世後，根據最新股權披露顯示，隨着李兆基不再是集團董事，因此他的兩名兒子即恒地主席李家傑及李家誠，便繼承3家酌情信託的受託人權益。該等受託人持有一單位信託，而非賦予兩人權利直接持有已置入信託的資產。該單位信託現時間接持有恒地股權72.82%。
根據李兆基有關安排，其代表提交的股權披露，一併將連同恒地旗下恒基發展（0097）69.27%、中華煤氣（0003）41.53%、港華智慧能源（1083）68.38%、美麗華（0071）50.08%、陽光房地產（0435）43.83%及香港小輪（0050）33.41%股權，交由兩名兒子繼承，兩人被視為持有該等股份權益。
李家傑及李家誠各自再向港交所提交申報。當中屬於李家傑以董事身分申報，繼承恒地、恒發、中華煤氣及港華智慧能源的股權。李家誠以董事身分申報繼承恒地、恒發、美麗華及中華煤氣的股權。
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