單位信託間接持恒地股權72.82%

根據李兆基有關安排，其代表提交的股權披露，一併將連同恒地旗下恒基發展（0097）69.27%、中華煤氣（0003）41.53%、港華智慧能源（1083）68.38%、美麗華（0071）50.08%、陽光房地產（0435）43.83%及香港小輪（0050）33.41%股權，交由兩名兒子繼承，兩人被視為持有該等股份權益。

李家傑及李家誠各自再向港交所提交申報。當中屬於李家傑以董事身分申報，繼承恒地、恒發、中華煤氣及港華智慧能源的股權。李家誠以董事身分申報繼承恒地、恒發、美麗華及中華煤氣的股權。

其他報道

中國食品去年多賺3.4% 末期息削3.4%至0.153元

半日沽空金額增22% 小米沽空增3倍 南方恒生科技街貨1個月最多

融創服務去年虧損擴大至4.5億人幣 末期息維持0.143元

中化化肥全年多賺69% 末期息0.0571元 增16%

高科橋發盈警 料全年虧損擴大

恒安國際去年少賺18% 末期息幣0.7元人幣

雅迪去年盈利跌52% 末期息連特別息派0.45元

光大環境去年少賺24% 末期息增13%至9仙

恒指半日跌517點 科指跌3%見三周低 小米跌5%成交創新高 北水流入105億

恒安國際去年少賺18% 末期息幣0.7元人幣

阿里蔡崇信：企業家信心明顯回復 公司已重啟招聘

阿里蔡崇信：有投資者為投機建AI數據中心 料有泡沫跡象

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.18%

小米配售據報獲數倍超額認購

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌2日 港元貶值3周最弱

匯控據報擬外判部分交易業務

Cathie Wood料Tesla股價5年內見2600美元

國泰稱將完全遵從外置充電器更新規定 會向顧客清晰傳達要求

美國對委內瑞拉油氣買家加徵20%關稅 中國為主要買家

中國回歸新興市場ETF吸金榜首

三星電子聯席CEO韓宗熙心臟病去世

兆科眼科料新產品續上市 冀助現金流淨流入

中國據報考慮將服務業納入補貼計劃 以促進消費