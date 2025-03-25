陳茂波又指，香港和新加坡的生活方式方面也有很大的不同，香港是一個非常多元化的社會，生活方式非常有趣，「仲有，我哋有得行山，又不唔收酒稅，所以你哋可以好好享受」。

樓市方面，陳茂波指過去數年有挑戰，但住宅物業近期已經回穩。商業物業全球也有過度供應和工作習慣轉變影響需求的問題，不過當局已有措施回應並對此作出了回應，包括未來一年內不會出售商業用地，同時針對物業用途增加彈性，在經過適當改造後，可以用作居住或其他混合用途。為了給予市場信心，當局已公開表示降低部分地區開發門檻，特別是在啟德地區，考慮將一些用地重新規劃用於其他用途。至於更大型發展計劃的北部都會區，陳茂波指可能需要仔細審視未來的需求，然後根據需求調整土地用途，目前正在進行中。

Deep Seek相關人工智能概念帶動港股今年表現向好，至於升勢能否持續，陳茂波指Deep Seek不只激發市場對科技股的熱情，但更重要是引起了國際意識到內地的科技發展令人印象深刻。他又指內地經濟表現好過預期，雖然挑戰持續，但去年市場憂慮的地方政府債務和房地產行業問題似乎已有被謹慎管理、問題正穩步解決，將帶來額外信心。

在地緣政治背景下，陳茂波指香港面臨挑戰但同時有其機遇，特別是對於希望全球化的內地公司，以及希望從國際集資的內地公司，香港是最自然的選擇和平臺，雖然儘管未來必然會有波動，但他對本港金融市場前景非常樂觀。

陳茂波亦再次重申維持聯匯制度指，香港是一個小型的開放經濟體，沒有資本管制，外資增加香港投資，可以確保資金以穩定的匯率隨時移動，因此向國際社會傳遞維持聯匯的信心非常重要。雖然香港在聯匯也面臨一些挑戰，但多年來本港建立了一個非常強大的監控系統，以確保整個體系運作良好。「過去想造淡港元嘅人，全部都輸錢」。

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