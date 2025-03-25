她指不少中國資產仍在較低估值水平，一旦外資開始注意中國資產會發現很多吸引力的資產，現時仍有大規模「淘寶」機會。

陳翊庭又指，外資過去誤以為民企躺平，但她指實際上只是保持低調沒有被注意，Deep Seek其實早有跡象，可以預期內地會有更多突破出現，期望未來外資對中國資產配置水平可以回復正常。

她又指，內地近期監管要求企業多分紅，惟科企需要更多資本投資和較長的投資時間，港交所有針對沒有盈利生物科技公司和特專科技公司上市規則，認為可以與內地交易所錯位發展，照顧內地科創的融資需求。

港投公司行政總裁陳家齊則指Deep Seek出現後，歐美、中東、東南亞等內地科技領域更有興趣，港投收到不少查詢與香港機構合作。

內地去年加強支持房地產政策，華夏基金管理總經理李一梅指，去年9月底以來房地產有較大的回暖，因為政府對房地產和地方政府債設下非常明確措施控制下限，是非常重要的風險化解的訊號，為經濟層面的最大變化，現時並非出現未知的風險，而是在風險處理進程當中，「我們對以前風險的過度認知緊謹，現時成為新的風險。」

上海交通大學上海高級金融學院金融學教授朱寧補充，現時房地產最大的風險已經釋放，一二線城市新房房價已有一定反彈，二手房的房價企穩而成交價放大，反映投資者對房市表達一定信心，現時市場正在止跌回穩中。此外，投資者信心和行為基於最近在市場的收益和感覺，現時不論在股市、房市和新興產業的親身體驗較過去2年更佳，將會成為散戶、機構和海外投資者重新對中國資產定價的基礎，而過去半年股市明顯好轉，正面影響將擴散至消費、房市以至宏觀經濟。

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