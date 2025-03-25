小米配股，成交升至717.95億創新高，推動大市成交增至2852億元，增22.38%，北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1106.73億元，較上日增15.11%，佔香港市場成交額由上日的20.62%減至19.39%，是2月4日後收市新低。北水淨流入138.95億元，增448.76%，3月12日後最多。

小米曾跌最多6.58%，是2月27日後最大跌幅，當日跌幅為8.7%。低見53.25元，是3月14日52.55元後最低。今日收市報53.4元，是3月13日後收市新低，當日報52.85元。收報53.4元，跌6.32%。第1日陰燭。成交金額增518.11%，至717.95億元，創新高。

恒指今早低開262點，高位跌158點，低位跌583點，高低波幅426點。上升股份比例為22.65%，下跌為46.01%，無升跌為31.33%。

恒指收市跌561點或2.35%，報23344點，大市成交金額2852億元，較上日增加22.38%，是3月21日3390.92億元成交後最多；國指跌234點或2.65%，報8616點。恒生科技指數收報5517點，跌3.82%。

藍籌股成交金額1698.41億元，佔大市成交59.55%；科指成份股成交金額1336.14億元，佔大市成交46.84%；國指成份股成交金額1577.05億元，佔大市成交55.29%。

24隻雙櫃台股，總成交1.02億元人民幣，相當於約1.09億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少5.4%，至183.51億元，佔大市成交6.43%。牛熊證成交金額85.85億元，減少4.06%；窩輪成交金額97.66億元，減少6.55%。

藍籌14隻升，66隻下跌，3隻無升跌。翰森製藥（3692）升3.69%，收報21.05元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌10.05%，收報76.95元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是美的集團（0300）收報77.5元，跌0.7%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報76.95元，跌10.05%。

恒指續低於20天線(23799.81點)。科指10天線(5822.36點)下試20天線(5820.75點)。

北水南下合計淨流入138.95億元，較上日增加448.76%，淨流入金額是3月12日262.11億元後最多。北水連續第3日流入，累計流入186.94億元，對上一次連續3日淨流入是3月14日。北水本月累計流入1366.15億元，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1106.73億元，較上日增15.11%，佔香港市場成交額由上日的20.62%減至19.39%。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.44%，是3月21日後最大跌幅，當日跌幅為2.65%。低見23321.67點，是3月13日23198.73點後最低。收市報23344.25點，是3月4日後收市新低，當日報22941.77點。第1日陰燭。

科指曾跌最多4.09%，是2月28日後最大跌幅，當日跌幅為6.28%。低見5502.48點，是3月4日5358.76點後最低。收市報5517.52點，是2月20日後收市新低，當日報5500.02點。第1日陰燭。

國指曾跌最多2.78%，是3月10日後最大跌幅，當日跌幅為2.84%。低見8605點，是3月13日8530.79點後最低。收市報8616.05點，是3月4日後收市新低，當日報8367.47點。第1日陰燭。

午後消息股表現

中糧家佳康食品（1610）去年盈利升46%，續不派末期息。收報1.41元，跌1.4%。

中國食品（0506）去年多賺3.4%，末期息削3.4%至0.153元。收報3元，升7.91%。

融創服務（1516）去年虧損擴大至4.5億人幣，末期息維持0.143元。收報1.68元，升5.66%。

中化化肥（0297）全年多賺69%，末期息0.0571元，增16%。收報1.13元，無升跌。

高科橋（9963）發盈警，料全年虧損擴大。收報0.37元，升1.37%。

恒安國際（1044）去年少賺18%，末期息幣0.7元人幣。收報21.9元，跌1.57%。

雅迪（1585）去年盈利跌52%，末期息連特別息派0.45元。收報14.96元，跌3.23%。

光大環境（0257）去年少賺24%，末期息增13%至9仙。收報3.49元，升0.87%。

阿里（9988）蔡崇信：企業家信心明顯回復，公司已重啟招聘。蔡崇信：有投資者為投機建AI數據中心，料有泡沫跡象。收報127.7元，跌3.84%。

今早及隔晚消息股表現

小米（1810）配售據報獲數倍超額認購。小米（1810）折讓約6.6%配股，集資金額增至426億元。收報53.4元，跌6.32%。

匯控（0005）據報擬外判部分交易業務。匯控杜嘉祺：全球經貿正在變化，美國優先非孤例。收報88.2元，跌1.12%。

國泰（0293）稱將完全遵從外置充電器更新規定，會向顧客清晰傳達要求。收報10.72元，升0.56%。

兆科眼科（6622）料新產品續上市，冀助現金流淨流入。收報1.9元，跌11.63%。

中國據報考慮將服務業納入補貼計劃，以促進消費。

安踏（2020）收報87.2元，跌2.24%。

海底撈（6862）收報16.6元，跌2.58%。

李寧（2331）收報16.98元，跌0.24%。

潤啤（0291）收報28.1元，跌1.92%。

農夫山泉（9633）收報36.75元，跌0.54%。

比亞迪（1211）收報389.2元，跌3.52%。

周大福（1929）收報8.66元，升0.46%。

攜程（9961）收報492.4元，跌3.55%。

理想（2015）收報100元，跌4.94%。

吉利（0175）收報16.68元，跌5.55%。

美團（3690）收報158.5元，跌4.35%。

Cathie，Wood旗下兩隻ETF，買入百度ADR。百度（9988）收報127.7元，跌3.84%。

南山鋁業（2610）今日上市，定價26.6元。創上市新高，見26.9元，見52周低25.25元，收報25.25元，跌5.08%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，華潤置地（1109）收報25.45元，跌2.68%。

中國電信（0728）收報5.72元，跌2.39%。

海底撈（6862）收報16.6元，跌2.58%。

恒安（1044）收報21.9元，跌1.57%。

快手（1024）收報56.8元，跌3.57%。

農夫山泉（9633）收報36.75元，跌0.54%。

申洲國際（2313）收報55.3元，跌2.56%。

萬洲（0288）收報6.66元，跌1.19%。

藥明生物（2269）收報25.9元，跌1.71%。

優品360（2360）收報1.7元，無升跌。

三生製藥（1530）收報9.83元，跌7.61%。

嗶哩嗶哩（9626）收報149.9元，跌4.58%。

康希諾生物（6185）收報33.25元，跌3.2%。

奧園（3883）收報0.194元，升3.19%。

中國信達（1359）收報1.16元，跌2.52%。

華潤萬象（1209）收報31.15元，跌2.35%。

周生生（0116）收報6.93元，跌0.72%。

招行（3968）收報48.35元，跌1.02%。

華潤醫療（1515）收報4.15元，跌2.35%。

復星醫藥（2196）收報15.02元，跌1.83%。

H&H國際（1112）收報9.98元，跌6.9%。

頤海國際（1579）收報13.98元，跌1.13%。

舜宇光學（2382）去年純利颷1.46倍至27億元人幣，派末期息0.532港元。收報76.95元，跌10.05%。

建滔集團（0148）：AI帶動集團發展新機遇，地產庫存轉售為租。收報21.55元，跌5.48%。

比亞迪電子（0285）去年純利升半成。收報42.45元，跌9.58%。

比亞迪（1211）去年多賺34%勝預期。收報389.2元，跌3.52%。

長江生命（0775）恢復公眾持股量。收報0.54元，無升跌。

恒地（0012）創辦人李兆基受託人權益交由兩子繼承。收報22.45元，升0.67%。

融創中國（1918）：高院頒令清盤呈請聆訊延期至下月28日。收報1.58元，跌3.07%。

中石化（0386）：關稅風波影響有限並依市場化運作， 未來三年分紅比例達65%。收報4.09元，跌1.68%。

東亞聯豐伙東亞銀行（0023）推新基金，認為美股現處合理水平。收報11.76元，跌1.18%。

寶龍地產（1238）發盈警，料去年虧損擴大至最多56億元。收報0.41元，跌1.2%。

GIC減持中遠海運能源運輸（1138）至5%以下。收報6.66元，跌1.77%。

平保增持郵儲行（1658）。收報5.23元，跌0.95%。

先瑞達醫療（6669）全年多賺2.6倍，不派息。收報7.08元，跌4.58%。

華南城（1668）發盈警，料去年稅後虧損介乎80億至90億元。收報0.16元，跌0.62%。

興證國際（6058）全年多賺98%，不派息。收報0.255元，跌1.92%。

康師傅（0322）去年多賺19.8%，末期息連特息66.28分人幣。創52周高，見13.5元，收報12.7元，跌1.09%。

佳華百貨（0602）料全年虧損減少。收報0.035元，無升跌。

開達（0180）盈警料全年虧損擴大至1.8億至2億元。收報0.248元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，貝克微（2149）創上市新高，見41.3元，收報39.7元，跌0.75%；西銳（2507）創上市新高，見42.5元，收報42.5元，升17.24%；大洋環球控股（8476）創上市新高，見2.83元，收報2.78元，升0.72%；南山鋁業（2610）創上市新高，見26.9元，見52周低25.25元，收報25.25元，跌5.08%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9144.1元，收報9144.1元，升0.02%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見911.85元，收報910.4元，升0.07%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1061.4元，收報1061.4元，升0.17%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1091.6元，收報1091.5元，升0.03%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1176.15元，收報1176.15元，升0.06%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1090.95元，收報1090.95元，升0.02%；首佳科技（0103）創52周高，見0.48元，收報0.475元，升1.06%；華商能源（0206）創52周高，見0.25元，收報0.25元，無升跌；康師傅控股（0322）創52周高，見13.5元，收報12.7元，跌1.09%；中國星集團（0326）創52周高，見1.79元，收報1.68元，跌4%；中遠海運國際（0517）創52周高，見4.65元，收報4.65元，升4.73%；中國國航（0753）創52周高，見5.68元，收報5.43元，升1.5%；ＴＣＬ電子（1070）創52周高，見9.4元，收報8.82元，跌0.9%；大禹金融（1073）創52周高，見0.147元，收報0.093元，跌3.13%。

破頂指數成份股包括，康師傅（0322）創52周高，見13.5元，收報12.7元，跌1.09%；交行（3328）創52周高，見7.14元，收報7.04元，跌0.85%。

破底股方面

22隻股份創上市新低，其中十隻包括，世紀城市國際（0355）低見0.093元，收報0.099元，跌3.88%；稻香控股（0573）低見0.39元，收報0.42元，升5%；大方廣瑞德（0755）低見0.485元，收報0.54元，跌5.26%；玖源集團（0827）低見0.026元，收報0.026元，跌13.33%；創夢天地（1119）低見1.01元，收報1.01元，跌2.88%；富臨集團控股（1443）低見0.102元，收報0.104元，跌1.89%；河北建設（1727）低見0.39元，收報0.41元，跌10.87%；德視佳（1846）低見3.08元，收報3.08元，跌3.75%；同方友友（1868）低見0.365元，收報0.38元，升1.33%；帝王實業控股（1950）低見0.057元，收報0.065元，升1.56%。

36隻股份創52周低，其中十隻包括，遠東發展（0035）低見0.78元，收報0.79元，無升跌；大快活集團（0052）低見5.64元，收報5.69元，跌0.18%；綠景中國地產（0095）低見0.27元，收報0.27元，跌1.82%；先機企業集團（0176）低見0.013元，收報0.013元，跌7.14%；領航醫藥生物科技（0399）低見0.163元，收報0.174元，升2.35%；上實城市開發（0563）低見0.3元，收報0.305元，跌1.61%；梧桐國際（0613）低見0.142元，收報0.16元，升5.96%；長盈集團（控股）（0689）低見0.017元，收報0.018元，無升跌；恒大汽車（0708）低見0.118元，收報0.119元，跌0.83%；合富輝煌（0733）低見0.37元，收報0.46元，升10.84%。

異動股

上升異動股，包括，紫荊國際金融（8340）收報0.47元，升42.42%；博耳電力（1685）創52周高，見0.38元，收報0.31元，升40.91%；米蘭站（1150）收報0.137元，升34.31%；天成控股（2110）收報0.14元，升33.33%；長城微光（8286）收報0.112元，升31.76%；保寶龍科技（1861）收報1.08元，升31.71%；CLASSIFIED GP（8232）創52周高，見0.86元，收報0.86元，升30.3%；中達集團控股（0139）收報0.032元，升28%；ＡＶ策劃推廣（8419）收報0.089元，升27.14%；中國生態旅遊（1371）創52周高，見0.58元，收報0.3元，升22.95%。

下跌異動股，包括，嘉鼎國際集團（8153）收報0.12元，跌40.59%；國瑞健康（2329）收報0.068元，跌31.31%；威鋮國際（1002）收報0.07元，跌19.54%；云想科技（2131）收報0.485元，跌19.17%；青島控股（0499）收報0.123元，跌18%；快狗打車（2246）收報0.435元，跌17.92%；創業集團控股（2221）創上市新低，見0.065元，收報0.076元，跌17.39%；中國鋁罐（6898）見52周低0.4元，收報0.4元，跌16.67%；奧威控股（1370）收報0.485元，跌16.38%；國藥科技股份（8156）收報0.105元，跌16%；綠心集團（0094）收報0.039元，跌15.22%。

其他報道

滬指近平收 兩市合共成交額1.25萬億人幣

陳茂波談港星競爭：港股為集資當然之選 「仲有，我哋有得行山」

李兆基受託人權益由兩子繼承（附家族信託架構圖）

財經花生丨MC張天賦任婚禮表演嘉賓 新娘子原來係謝瑞麟孫女

聯儲局前副主席：政策風險不尋常高 料今年稍後會減息

中糧家佳康食品去年盈利升46% 續不派末期息

中國食品去年多賺3.4% 末期息削3.4%至0.153元

半日沽空金額增22% 小米沽空增3倍 南方恒生科技街貨1個月最多

融創服務去年虧損擴大至4.5億人幣 末期息維持0.143元

中化化肥全年多賺69% 末期息0.0571元 增16%

高科橋發盈警 料全年虧損擴大

恒安國際去年少賺18% 末期息幣0.7元人幣

雅迪去年盈利跌52% 末期息連特別息派0.45元

光大環境去年少賺24% 末期息增13%至9仙

恒指半日跌517點 科指跌3%見三周低 小米跌5%成交創新高 北水流入105億