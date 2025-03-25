moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市跌561點 科指跌3.8% 小米成交717億創新高 北水淨流入138億

特朗普將對購買委內瑞拉油氣的國家徵收25%「二次關稅」，投資者擔憂中國可能會受到衝擊。A股港股、韓股下跌，日股上升。小米（1810）配股，以及阿里巴巴（9988）蔡崇信稱開始看到AI數據中心建設出現泡沫，連同騰訊（0700）、美團（3690）等科技股下跌，拖低大市逾200點。科指見三周低，恒指、國指見逾一周低。內地擬將服務業納入補貼計劃，以促進消費，消費股向下。

小米配股，成交升至717.95億創新高，推動大市成交增至2852億元，增22.38%，北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1106.73億元，較上日增15.11%，佔香港市場成交額由上日的20.62%減至19.39%，是2月4日後收市新低。北水淨流入138.95億元，增448.76%，3月12日後最多。

小米曾跌最多6.58%，是2月27日後最大跌幅，當日跌幅為8.7%。低見53.25元，是3月14日52.55元後最低。今日收市報53.4元，是3月13日後收市新低，當日報52.85元。收報53.4元，跌6.32%。第1日陰燭。成交金額增518.11%，至717.95億元，創新高。

恒指今早低開262點，高位跌158點，低位跌583點，高低波幅426點。上升股份比例為22.65%，下跌為46.01%，無升跌為31.33%。

恒指收市跌561點或2.35%，報23344點，大市成交金額2852億元，較上日增加22.38%，是3月21日3390.92億元成交後最多；國指跌234點或2.65%，報8616點。恒生科技指數收報5517點，跌3.82%。

藍籌股成交金額1698.41億元，佔大市成交59.55%；科指成份股成交金額1336.14億元，佔大市成交46.84%；國指成份股成交金額1577.05億元，佔大市成交55.29%。

24隻雙櫃台股，總成交1.02億元人民幣，相當於約1.09億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少5.4%，至183.51億元，佔大市成交6.43%。牛熊證成交金額85.85億元，減少4.06%；窩輪成交金額97.66億元，減少6.55%。

藍籌14隻升，66隻下跌，3隻無升跌。翰森製藥（3692）升3.69%，收報21.05元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌10.05%，收報76.95元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是美的集團（0300）收報77.5元，跌0.7%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報76.95元，跌10.05%。

恒指續低於20天線(23799.81點)。科指10天線(5822.36點)下試20天線(5820.75點)。

北水南下合計淨流入138.95億元，較上日增加448.76%，淨流入金額是3月12日262.11億元後最多。北水連續第3日流入，累計流入186.94億元，對上一次連續3日淨流入是3月14日。北水本月累計流入1366.15億元，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1106.73億元，較上日增15.11%，佔香港市場成交額由上日的20.62%減至19.39%。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.44%，是3月21日後最大跌幅，當日跌幅為2.65%。低見23321.67點，是3月13日23198.73點後最低。收市報23344.25點，是3月4日後收市新低，當日報22941.77點。第1日陰燭。

科指曾跌最多4.09%，是2月28日後最大跌幅，當日跌幅為6.28%。低見5502.48點，是3月4日5358.76點後最低。收市報5517.52點，是2月20日後收市新低，當日報5500.02點。第1日陰燭。

國指曾跌最多2.78%，是3月10日後最大跌幅，當日跌幅為2.84%。低見8605點，是3月13日8530.79點後最低。收市報8616.05點，是3月4日後收市新低，當日報8367.47點。第1日陰燭。

午後消息股表現

中糧家佳康食品（1610）去年盈利升46%，續不派末期息。收報1.41元，跌1.4%。

中國食品（0506）去年多賺3.4%，末期息削3.4%至0.153元。收報3元，升7.91%。

融創服務（1516）去年虧損擴大至4.5億人幣，末期息維持0.143元。收報1.68元，升5.66%。

中化化肥（0297）全年多賺69%，末期息0.0571元，增16%。收報1.13元，無升跌。

高科橋（9963）發盈警，料全年虧損擴大。收報0.37元，升1.37%。

恒安國際（1044）去年少賺18%，末期息幣0.7元人幣。收報21.9元，跌1.57%。

雅迪（1585）去年盈利跌52%，末期息連特別息派0.45元。收報14.96元，跌3.23%。

光大環境（0257）去年少賺24%，末期息增13%至9仙。收報3.49元，升0.87%。

阿里（9988）蔡崇信：企業家信心明顯回復，公司已重啟招聘。蔡崇信：有投資者為投機建AI數據中心，料有泡沫跡象。收報127.7元，跌3.84%。

今早及隔晚消息股表現

小米（1810）配售據報獲數倍超額認購。小米（1810）折讓約6.6%配股，集資金額增至426億元。收報53.4元，跌6.32%。

匯控（0005）據報擬外判部分交易業務。匯控杜嘉祺：全球經貿正在變化，美國優先非孤例。收報88.2元，跌1.12%。

國泰（0293）稱將完全遵從外置充電器更新規定，會向顧客清晰傳達要求。收報10.72元，升0.56%。

兆科眼科（6622）料新產品續上市，冀助現金流淨流入。收報1.9元，跌11.63%。

中國據報考慮將服務業納入補貼計劃，以促進消費。

安踏（2020）收報87.2元，跌2.24%。

海底撈（6862）收報16.6元，跌2.58%。

李寧（2331）收報16.98元，跌0.24%。

潤啤（0291）收報28.1元，跌1.92%。

農夫山泉（9633）收報36.75元，跌0.54%。

比亞迪（1211）收報389.2元，跌3.52%。

周大福（1929）收報8.66元，升0.46%。

攜程（9961）收報492.4元，跌3.55%。

理想（2015）收報100元，跌4.94%。

吉利（0175）收報16.68元，跌5.55%。

美團（3690）收報158.5元，跌4.35%。

Cathie，Wood旗下兩隻ETF，買入百度ADR。百度（9988）收報127.7元，跌3.84%。

南山鋁業（2610）今日上市，定價26.6元。創上市新高，見26.9元，見52周低25.25元，收報25.25元，跌5.08%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，華潤置地（1109）收報25.45元，跌2.68%。

中國電信（0728）收報5.72元，跌2.39%。

海底撈（6862）收報16.6元，跌2.58%。

恒安（1044）收報21.9元，跌1.57%。

快手（1024）收報56.8元，跌3.57%。

農夫山泉（9633）收報36.75元，跌0.54%。

申洲國際（2313）收報55.3元，跌2.56%。

萬洲（0288）收報6.66元，跌1.19%。

藥明生物（2269）收報25.9元，跌1.71%。

優品360（2360）收報1.7元，無升跌。

三生製藥（1530）收報9.83元，跌7.61%。

嗶哩嗶哩（9626）收報149.9元，跌4.58%。

康希諾生物（6185）收報33.25元，跌3.2%。

奧園（3883）收報0.194元，升3.19%。

中國信達（1359）收報1.16元，跌2.52%。

華潤萬象（1209）收報31.15元，跌2.35%。

周生生（0116）收報6.93元，跌0.72%。

招行（3968）收報48.35元，跌1.02%。

華潤醫療（1515）收報4.15元，跌2.35%。

復星醫藥（2196）收報15.02元，跌1.83%。

H&H國際（1112）收報9.98元，跌6.9%。

頤海國際（1579）收報13.98元，跌1.13%。

舜宇光學（2382）去年純利颷1.46倍至27億元人幣，派末期息0.532港元。收報76.95元，跌10.05%。

建滔集團（0148）：AI帶動集團發展新機遇，地產庫存轉售為租。收報21.55元，跌5.48%。

比亞迪電子（0285）去年純利升半成。收報42.45元，跌9.58%。

比亞迪（1211）去年多賺34%勝預期。收報389.2元，跌3.52%。

長江生命（0775）恢復公眾持股量。收報0.54元，無升跌。

恒地（0012）創辦人李兆基受託人權益交由兩子繼承。收報22.45元，升0.67%。

融創中國（1918）：高院頒令清盤呈請聆訊延期至下月28日。收報1.58元，跌3.07%。

中石化（0386）：關稅風波影響有限並依市場化運作， 未來三年分紅比例達65%。收報4.09元，跌1.68%。

東亞聯豐伙東亞銀行（0023）推新基金，認為美股現處合理水平。收報11.76元，跌1.18%。

寶龍地產（1238）發盈警，料去年虧損擴大至最多56億元。收報0.41元，跌1.2%。

GIC減持中遠海運能源運輸（1138）至5%以下。收報6.66元，跌1.77%。

平保增持郵儲行（1658）。收報5.23元，跌0.95%。

先瑞達醫療（6669）全年多賺2.6倍，不派息。收報7.08元，跌4.58%。

華南城（1668）發盈警，料去年稅後虧損介乎80億至90億元。收報0.16元，跌0.62%。

興證國際（6058）全年多賺98%，不派息。收報0.255元，跌1.92%。

康師傅（0322）去年多賺19.8%，末期息連特息66.28分人幣。創52周高，見13.5元，收報12.7元，跌1.09%。

佳華百貨（0602）料全年虧損減少。收報0.035元，無升跌。

開達（0180）盈警料全年虧損擴大至1.8億至2億元。收報0.248元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，貝克微（2149）創上市新高，見41.3元，收報39.7元，跌0.75%；西銳（2507）創上市新高，見42.5元，收報42.5元，升17.24%；大洋環球控股（8476）創上市新高，見2.83元，收報2.78元，升0.72%；南山鋁業（2610）創上市新高，見26.9元，見52周低25.25元，收報25.25元，跌5.08%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9144.1元，收報9144.1元，升0.02%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見911.85元，收報910.4元，升0.07%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1061.4元，收報1061.4元，升0.17%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1091.6元，收報1091.5元，升0.03%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1176.15元，收報1176.15元，升0.06%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1090.95元，收報1090.95元，升0.02%；首佳科技（0103）創52周高，見0.48元，收報0.475元，升1.06%；華商能源（0206）創52周高，見0.25元，收報0.25元，無升跌；康師傅控股（0322）創52周高，見13.5元，收報12.7元，跌1.09%；中國星集團（0326）創52周高，見1.79元，收報1.68元，跌4%；中遠海運國際（0517）創52周高，見4.65元，收報4.65元，升4.73%；中國國航（0753）創52周高，見5.68元，收報5.43元，升1.5%；ＴＣＬ電子（1070）創52周高，見9.4元，收報8.82元，跌0.9%；大禹金融（1073）創52周高，見0.147元，收報0.093元，跌3.13%。

破頂指數成份股包括，康師傅（0322）創52周高，見13.5元，收報12.7元，跌1.09%；交行（3328）創52周高，見7.14元，收報7.04元，跌0.85%。

破底股方面

22隻股份創上市新低，其中十隻包括，世紀城市國際（0355）低見0.093元，收報0.099元，跌3.88%；稻香控股（0573）低見0.39元，收報0.42元，升5%；大方廣瑞德（0755）低見0.485元，收報0.54元，跌5.26%；玖源集團（0827）低見0.026元，收報0.026元，跌13.33%；創夢天地（1119）低見1.01元，收報1.01元，跌2.88%；富臨集團控股（1443）低見0.102元，收報0.104元，跌1.89%；河北建設（1727）低見0.39元，收報0.41元，跌10.87%；德視佳（1846）低見3.08元，收報3.08元，跌3.75%；同方友友（1868）低見0.365元，收報0.38元，升1.33%；帝王實業控股（1950）低見0.057元，收報0.065元，升1.56%。

36隻股份創52周低，其中十隻包括，遠東發展（0035）低見0.78元，收報0.79元，無升跌；大快活集團（0052）低見5.64元，收報5.69元，跌0.18%；綠景中國地產（0095）低見0.27元，收報0.27元，跌1.82%；先機企業集團（0176）低見0.013元，收報0.013元，跌7.14%；領航醫藥生物科技（0399）低見0.163元，收報0.174元，升2.35%；上實城市開發（0563）低見0.3元，收報0.305元，跌1.61%；梧桐國際（0613）低見0.142元，收報0.16元，升5.96%；長盈集團（控股）（0689）低見0.017元，收報0.018元，無升跌；恒大汽車（0708）低見0.118元，收報0.119元，跌0.83%；合富輝煌（0733）低見0.37元，收報0.46元，升10.84%。

異動股

上升異動股，包括，紫荊國際金融（8340）收報0.47元，升42.42%；博耳電力（1685）創52周高，見0.38元，收報0.31元，升40.91%；米蘭站（1150）收報0.137元，升34.31%；天成控股（2110）收報0.14元，升33.33%；長城微光（8286）收報0.112元，升31.76%；保寶龍科技（1861）收報1.08元，升31.71%；CLASSIFIED GP（8232）創52周高，見0.86元，收報0.86元，升30.3%；中達集團控股（0139）收報0.032元，升28%；ＡＶ策劃推廣（8419）收報0.089元，升27.14%；中國生態旅遊（1371）創52周高，見0.58元，收報0.3元，升22.95%。

下跌異動股，包括，嘉鼎國際集團（8153）收報0.12元，跌40.59%；國瑞健康（2329）收報0.068元，跌31.31%；威鋮國際（1002）收報0.07元，跌19.54%；云想科技（2131）收報0.485元，跌19.17%；青島控股（0499）收報0.123元，跌18%；快狗打車（2246）收報0.435元，跌17.92%；創業集團控股（2221）創上市新低，見0.065元，收報0.076元，跌17.39%；中國鋁罐（6898）見52周低0.4元，收報0.4元，跌16.67%；奧威控股（1370）收報0.485元，跌16.38%；國藥科技股份（8156）收報0.105元，跌16%；綠心集團（0094）收報0.039元，跌15.22%。

其他報道

滬指近平收 兩市合共成交額1.25萬億人幣

陳茂波談港星競爭：港股為集資當然之選 「仲有，我哋有得行山」

李兆基受託人權益由兩子繼承（附家族信託架構圖）

財經花生丨MC張天賦任婚禮表演嘉賓 新娘子原來係謝瑞麟孫女

聯儲局前副主席：政策風險不尋常高 料今年稍後會減息

中糧家佳康食品去年盈利升46% 續不派末期息

中國食品去年多賺3.4% 末期息削3.4%至0.153元

半日沽空金額增22% 小米沽空增3倍 南方恒生科技街貨1個月最多

融創服務去年虧損擴大至4.5億人幣 末期息維持0.143元

中化化肥全年多賺69% 末期息0.0571元 增16%

高科橋發盈警 料全年虧損擴大

恒安國際去年少賺18% 末期息幣0.7元人幣

雅迪去年盈利跌52% 末期息連特別息派0.45元

光大環境去年少賺24% 末期息增13%至9仙

恒指半日跌517點 科指跌3%見三周低 小米跌5%成交創新高 北水流入105億