moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港2月出口升15.4% 進口升11.8% 遠勝預期

統計處公布，今年2月整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升15.4%和11.8%，遠高過預期。2月錄得有形貿易逆差363億元，相等於商品進口貨值的10%。

統計處指，由於受到農曆新年假期在不同日子所影響，在作出按年比較時，把1月及2月份的貿易統計數字合併分析會較為合適。合併今年1月及2月，整體出口貨值較去年同期上升6.5%。同時，商品進口貨值上升5.7%。今年首兩個月錄得有形貿易逆差346億元，相等於商品進口貨值的4.6%。

2月輸往亞洲的整體出口貨值上升25.0%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是越南（升114.2%）、台灣（升73.0%）、菲律賓（升32.3%）和中國內地（內地）（升29.5%）。另一方面，輸往印度（跌29.8%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是荷蘭（跌44.7%）和美國（跌18.5%）。另一方面，輸往英國（升61.0%）的整體出口貨值則錄得升幅。

進口貨值方面，法國（升77.9%）、英國（升77.6%）、越南（升52.4%）、台灣（升42.6%）、馬來西亞（升41.7%）和內地（升18.1%）。另一方面，來自韓國（跌31.4%）的進口貨值則錄得跌幅。

按貨品類別計，2月部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增273億元，升20.8%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增205億元，升68.9%）。同期，大部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增232億元，升16.9%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增166億元，升76.3%）。

政府發言人表示，展望未來，美國至今推出的關稅措施，以及與保護政策相關的不確定性，將繼續對香港商品貿易表現構成挑戰。然而，環球經濟，特別是內地經濟持續增長，應會為香港的出口提供支持。

 

 

其他報道

澳門貴賓博彩中介人達24個 與去年10月一樣數目

恒指收市跌561點 科指跌3.8% 小米成交717億創新高 北水淨流入138億

泰財政部調查顯示逾八成人支持開賭

大摩料東航未來60天股價有七至八成機會跑贏大市

港交所陳翊庭：外資對港股做足功課 助推Deep Seek升勢

滬指近平收 兩市合共成交額1.25萬億人幣

陳茂波談港星競爭：港股為集資當然之選 「仲有，我哋有得行山」

李兆基受託人權益由兩子繼承（附家族信託架構圖）

財經花生丨MC張天賦任婚禮表演嘉賓 新娘子原來係謝瑞麟孫女

聯儲局前副主席：政策風險不尋常高 料今年稍後會減息

中糧家佳康食品去年盈利升46% 續不派末期息

中國食品去年多賺3.4% 末期息削3.4%至0.153元

半日沽空金額增22% 小米沽空增3倍 南方恒生科技街貨1個月最多

融創服務去年虧損擴大至4.5億人幣 末期息維持0.143元

中化化肥全年多賺69% 末期息0.0571元 增16%

高科橋發盈警 料全年虧損擴大

恒安國際去年少賺18% 末期息幣0.7元人幣

雅迪去年盈利跌52% 末期息連特別息派0.45元

光大環境去年少賺24% 末期息增13%至9仙

恒指半日跌517點 科指跌3%見三周低 小米跌5%成交創新高 北水流入105億