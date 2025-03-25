統計處指，由於受到農曆新年假期在不同日子所影響，在作出按年比較時，把1月及2月份的貿易統計數字合併分析會較為合適。合併今年1月及2月，整體出口貨值較去年同期上升6.5%。同時，商品進口貨值上升5.7%。今年首兩個月錄得有形貿易逆差346億元，相等於商品進口貨值的4.6%。

2月輸往亞洲的整體出口貨值上升25.0%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是越南（升114.2%）、台灣（升73.0%）、菲律賓（升32.3%）和中國內地（內地）（升29.5%）。另一方面，輸往印度（跌29.8%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是荷蘭（跌44.7%）和美國（跌18.5%）。另一方面，輸往英國（升61.0%）的整體出口貨值則錄得升幅。

進口貨值方面，法國（升77.9%）、英國（升77.6%）、越南（升52.4%）、台灣（升42.6%）、馬來西亞（升41.7%）和內地（升18.1%）。另一方面，來自韓國（跌31.4%）的進口貨值則錄得跌幅。

按貨品類別計，2月部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增273億元，升20.8%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增205億元，升68.9%）。同期，大部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增232億元，升16.9%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增166億元，升76.3%）。

政府發言人表示，展望未來，美國至今推出的關稅措施，以及與保護政策相關的不確定性，將繼續對香港商品貿易表現構成挑戰。然而，環球經濟，特別是內地經濟持續增長，應會為香港的出口提供支持。

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