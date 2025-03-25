第四季多賺10%，至39.74億元，收入353.8億元，略低過預期的357.3億元。調整後淨利潤47.0億元，好過預期的46.9億元。調整後EBITDA為68.7億元，好過預期的63.9億元。線上營銷服務收入206.2億元，低過預期的209.7億元；直播收入98.5億元，高過預期的96.6億元；其他服務收入49.2億元，遜預期的51.1億元。

研發支出34.5億元，少過預期的35.3億元。截至去年底，平均日活躍用戶4.01億，增4%；平均月活躍用戶增5.02%，至7.35億，預期為7.1億。總電商GMV增14.4%，至4620.93億元。

其他報道

港2月出口升15.4% 進口升11.8% 遠勝預期

全日沽空金額增4% 小米沽空增1.9倍 比率降至7%

澳門貴賓博彩中介人達24個 與去年10月一樣數目

恒指收市跌561點 科指跌3.8% 小米成交717億創新高 北水淨流入138億

泰財政部調查顯示逾八成人支持開賭

大摩料東航未來60天股價有七至八成機會跑贏大市

港交所陳翊庭：外資對港股做足功課 助推Deep Seek升勢

滬指近平收 兩市合共成交額1.25萬億人幣

陳茂波談港星競爭：港股為集資當然之選 「仲有，我哋有得行山」

李兆基受託人權益由兩子繼承（附家族信託架構圖）

財經花生丨MC張天賦任婚禮表演嘉賓 新娘子原來係謝瑞麟孫女

聯儲局前副主席：政策風險不尋常高 料今年稍後會減息

中糧家佳康食品去年盈利升46% 續不派末期息

中國食品去年多賺3.4% 末期息削3.4%至0.153元