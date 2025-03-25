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快手全年多賺139% 第四季多賺10% 不派息

快手（1024）公布，全年多賺139.8%，至153.44億元人民幣(下同)，收入升11.8%，至1268.98億元，低過市場預期的1272億元。調整後淨利潤增72.5%，至177.2億元，符預期的177億元，調整後EBITDA增42.2%，至247.7億元。不派息。

第四季多賺10%，至39.74億元，收入353.8億元，略低過預期的357.3億元。調整後淨利潤47.0億元，好過預期的46.9億元。調整後EBITDA為68.7億元，好過預期的63.9億元。線上營銷服務收入206.2億元，低過預期的209.7億元；直播收入98.5億元，高過預期的96.6億元；其他服務收入49.2億元，遜預期的51.1億元。

研發支出34.5億元，少過預期的35.3億元。截至去年底，平均日活躍用戶4.01億，增4%；平均月活躍用戶增5.02%，至7.35億，預期為7.1億。總電商GMV增14.4%，至4620.93億元。

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