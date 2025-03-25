申洲2024年銷售收入約286.63億元，按年增14.8%，增長主要是通過有效拓展客戶需求，國內基地之產能利用率回升以及海外基地之產能規模擴充和生產效率提升。

集團指，產能利用率已恢復至正常水平，海內外各生產基地之員工人數進一步增加，生產效率亦明顯提升，有效促進了盈利水平的回升，去年毛利率亦按年升3.8個百分點至28.1%。當中下半年毛利率約為27.4%，較上半年約有1.6個百分點之下降，主要是集團於下半年對基層員工有較大幅度之薪酬調升。

按產品計，運動類產品銷售額為197.99億元，按年增9.8%﹔休閒類銷售額為72.07億元，按年增27.1%﹔內衣類銷售額為14.36億元，按年增34.6%，其他針織品銷售額為2.21億元，按年增10.9%。

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