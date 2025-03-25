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萬洲國際去年多賺1.5倍　末期息增六成至0.4元

萬洲國際（0288）公布去年全年業績，股東應佔利潤16.12億美元（下同），按年升1.56倍，每股基本盈利12.56分，末期息每股0.4元，按年增六成，連同中期息0.1元，全年派息0.5元，按年增66.6%。

期內生物公允價值調整前，純利14.71億元，按年升1.43倍，每股基本盈利11.47分。

集團收入259.41億元，按年跌1.12%。年內肉製品銷量錄310萬公噸，按年跌3%，肉製品收入增1%至至136.55億美元。中國的收入減少7.8%，主要是因為銷量下降，以及貨幣換算不利。在北美收入增加0.5%，由於平均銷價的上升抵銷了銷量的下降。在歐洲年內收入上升24.7%，由於受惠於銷量增加及平均銷價提升。

生豬屠宰總量為4535.3萬頭，按年跌7.8%。豬肉銷量銷量錄376.5萬公噸，按年跌4.9%，主要由於美國和中國的屠宰量下降。豬肉收入按年減少4.3%至103.43億美元。

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