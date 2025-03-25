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H&H國際去年轉蝕5370萬人幣 末期息0.05元

奶粉股H&H國際（1112）公布，2024年轉蝕5370萬元人民幣（下同），2023年純利為5.818億元﹔每股基本虧損為0.08元，派末期股息每股0.05港元，較2023年末期息每股0.18港元減72.2%。

集團去年收入按年跌6.3%至130.52億元，EBITDA為14.06億元，按年跌29.2%，經調整可比EBITDA為19.52億元，按年跌11.9%。

按業務分部劃分的收入，成人營養及護理用品去年收入為66.96億元，按年增9%﹔嬰幼兒營養及護理用品收入按年跌25.8%至43.82億元﹔寵物營養及護理用品收入按年增5.3%至19.73億元。

去年毛利率由2023年的59.6%微升至2024年的60.6%，主要由於庫存撥備減少以及產品組合的有利變動所致﹔當中成人營養及護理用品分部的毛利率按年跌0.6個百分點至65%，嬰幼兒營養及護理用品分部的毛利率按年增1.3個百分點至58.1%，寵物營養及護理用品分部的毛利率按年增3個百分點至51.6%。

 

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