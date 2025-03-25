集團去年收入按年跌6.3%至130.52億元，EBITDA為14.06億元，按年跌29.2%，經調整可比EBITDA為19.52億元，按年跌11.9%。

按業務分部劃分的收入，成人營養及護理用品去年收入為66.96億元，按年增9%﹔嬰幼兒營養及護理用品收入按年跌25.8%至43.82億元﹔寵物營養及護理用品收入按年增5.3%至19.73億元。

去年毛利率由2023年的59.6%微升至2024年的60.6%，主要由於庫存撥備減少以及產品組合的有利變動所致﹔當中成人營養及護理用品分部的毛利率按年跌0.6個百分點至65%，嬰幼兒營養及護理用品分部的毛利率按年增1.3個百分點至58.1%，寵物營養及護理用品分部的毛利率按年增3個百分點至51.6%。

其他報道

永安國際轉盈為虧 蝕9.19億元 末期息削逾一成至53仙

卡達投資局減持復宏漢霖至5%以下

申洲國際去年多賺37% 末期息多19%派1.28元

周雨辰減持OSL集團至5%以下

快手全年多賺139% 第四季多賺10% 不派息

港2月出口升15.4% 進口升11.8% 遠勝預期

全日沽空金額增4% 小米沽空增1.9倍 比率降至7%

澳門貴賓博彩中介人達24個 與去年10月一樣數目

恒指收市跌561點 科指跌3.8% 小米成交717億創新高 北水淨流入138億

泰財政部調查顯示逾八成人支持開賭

大摩料東航未來60天股價有七至八成機會跑贏大市

港交所陳翊庭：外資對港股做足功課 助推Deep Seek升勢

滬指近平收 兩市合共成交額1.25萬億人幣