藥明生物（2269）公布截至2024年底止年度業績，全年股東應佔純利按年減少1.3%至33.56億元（人民幣、下同），與去年一樣，不派末期息。集團展望，料生物醫藥和生物技術公司將繼續擴大對外包服務的需求，其擬加速引入前沿生物藥項目，吸引新客戶並鞏固增長動能。
集團期內的合同研究、開發與生產（CRDMO）平台在去年新增151個項目，全年綜合項目總數達817個。其全年收益按年增長9.6%，達186.75億元，當中非新冠收益按年增長13.1%。截至去年底未完成訂單總量達185億美元，包括未完成服務訂單105億美元，以及未完成潛在里程碑付款訂單80億美元。
按地區劃分，該集團來自北美的收益佔逾半，達到57.3%至106.96億元；歐洲市場次之，佔比23.1%至43.23億元；中國市場佔比15.1%，達到28.2億元。按開發階段劃分，後期（第III期）臨床開發服務及商業化生產收益線佔總收益40.1%至74.85億美元，佔比最多。新藥臨床測試（IND）服務收益佔比次之，達到37.8%至70.62億元；早期（第I及II期）臨床開發服務收益約38.16億元，佔總收益的20.4%。
按業務劃分，生物藥佔收益比重達78.9%，達到147.31億元；至於有效載荷偶聯（XDC）則佔比21.1%至39.44億元。整體毛利率達41%，按年增加0.9個百分點，主要受惠於藥明生物精益運營管理系統（WBS）及數字化，推動到效率改善。在增加借款下，資本負債比率按年上升0.9個百分點至5.8%。
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