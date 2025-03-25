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大公文匯轉載南早 指長和放料為售巴拿馬等港口護航

長江和記（0001）擬售和記港口集團海外業務事件繼續發酵，大公文匯全媒體今日收市後引述《南華早報》報道，本港房地產代理多寶地產代表董事總經理Rickey Chan Chi-po（陳志寶）透露，長和內部一名聯繫人要求他於3月12日發表一篇專欄文章，為該公司售港口的理由辯護。

報道引述陳志寶稱，有人給他材料，讓他在商業和房地產新聞網站BossMind上寫一篇專欄文章，文章大意是此次出售是商業決定，中央政府和香港政府最初未表示反對。

陳在3月12日於BossMind網站撰文，指出擁有市場領頭羊的地中海航運公司意大利航運家族阿龐特（Aponte）是主要買家。至於「關鍵人物」，其實是地中海航運公司集團總裁兼碼頭投資有限公司（TiL）董事長迭戈·阿蓬特（Diego Aponte），是全球最大的碼頭運營商之一，也是貝萊德在港口交易中的財團合作伙伴。

南華早報指陳志寶拒絕透露哪位長和高管向他提供專欄的材料。報導指該篇文章旨在表明，這筆交易的關鍵人物不是美國人，而是意大利人。

BossMind回應本報查詢，表示BossMind是一家網媒，經營開放的網上平台，歡迎及接受任何人士供稿。

長和至今未有再擬就出售海外碼頭港口業務作新的評論，其股價今日收報45.05元，無升跌，成交額達到6.92億元。

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