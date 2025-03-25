根據《星期日郵報》（Mail on Sunday）報道，英國外相林德偉（David Lammy）與匯控（0005）主席杜嘉祺一次會談時，質問他有關匯豐凍結近10億英鎊（約100億港元）的香港移民強積金事宜。
報道引述一份在去年8月、由英國外交部中國事務副主任致函一位英國駐港高級外交官的電郵，內容提到英國外相林德偉在一次會談時，質問匯豐凍結香港強積金退休金儲蓄，而有關資金本應歸還給來自香港的英國國民。
報道提到，外交部向《星期日郵報》確認，已向香港政府提出了退休金問題，但未透露細節。發言人指出，英國當局已敦促香港政府和中國政府像對待其他永久移居海外的香港居民一樣，允許被凍結資金的移英港人可以早日提取這些款項。
報道引述消息稱，匯控是根據中國政府指示而拒交這筆資金。由於中國在2021年的決定不接受英國國民（海外）護照（BNO）作為身份識別，導致無法支付這筆資金。香港法律規定成員可以提取退休金的條件，但提前提取的條件是法律問題，並不是由受託公司所設定的。
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