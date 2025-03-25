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嗶哩嗶哩去年經調整淨虧損收窄至2210萬人幣 上季首次單季錄盈利

嗶哩嗶哩（9626）去年全年經調整淨虧損按年大幅收窄99.4%至2210.4萬元（人民幣，下同），淨營業額則增19.1%至268.31億元。該公司表示，去年對公司而言是關鍵一年，期內成果包括於上季實現首次單季度盈利。全年則收入加速增長，利潤率顯著提升，兼實現60億元的正向經營性現金流。

該公司股價周一（25日）績前跌5%，收報149.9港元。

嗶哩嗶哩指，去年全年總收入增長得益於廣告和移動遊戲業務的快速增長。而該公司廣告收入按年多28%至82億元，得益於得益於廣告產品矩陣的持續優化與基礎設施升級。與此同時，憑藉在策略類遊戲賽道的創新突破，公司移動遊戲收入按年增40%。相關高毛利業務的強勁增長帶動公司的毛利潤按年增61%，全年毛利率升至32.7%。

用戶數方面，嗶哩嗶哩去年日均活躍用戶約1.04億，月均活躍用戶超過3.41億，按年分別增6%和4%。用戶日均使用時長超102分鐘，帶動用戶總使用時長按年增長12%。此外截至2024年底，平均用戶年齡為25歲，新用戶的平均年齡則為22歲。

該公司指，隨著這一代用戶的逐漸成熟，其消費能力和消費需求正不斷增長。作為中國年輕一代的首選視頻平台，公司有獨特優勢，相信可捕捉、釋放更大用戶價值。展望未來，嗶哩嗶哩指，公司仍致力於通過更高效的商業產品和服務創造更高的價值，並推動實現可持續盈利。

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