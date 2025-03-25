招商銀行（3968）公布2024年度全年業績，股東應佔淨利潤1483.91億元（人民幣、下同），按年增長1.22%。連稅合計，每股分紅2元人民幣，按年增加1.42%，料於8月30日前完成分派。該行不良貸款率為0.95%，與2023年末持平；撥備覆蓋率為411.98%，按年下跌25.72個百分點；貸款撥備率為3.92%，按年減少0.22個百分點。年內減值損失達408.19億元，按年減少1.57%。
招行年內實現淨利息收入2112.77億元，按年下降1.58%；淨利差為1.86%，按年下跌17個基點。非利息淨收入則達1258.44億元，按年增長1.15%；非息收入佔比為37.33%，按年提升0.64個百分點。截至去年底，其房地產業貸款餘額為2863.65億元，按年減少43.77億元，佔公司貸款和墊款總額的4.37%，按年跌0.34個百分點，其中85%以上的房地產開發貸款餘額分佈在一、二線城市城區。
在海外業務方面，香港分行實現營業淨收入31.96億港元；紐約分行實現營業淨收入9505.21萬美元；在港的招商永隆銀行則錄得淨利潤22.92億元。子公司招銀國際實現淨利潤13.07億港元。
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