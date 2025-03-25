農夫山泉（9633）公布，2024年度純利為121.23億元人民幣（下同），按年增0.4%，每股基本盈利為1.078元，按年增0.4%，派末期息每股0.76元，較2023年末期息每股0.75元，按年增1.3%。
集團去年總收益428.96億元，按年增0.5%。當中包裝飲用水產品的收益佔總收益的比例為37.2%，去年收益為159.52億元，按年跌21.3%﹔飲料產品的收益佔總收益的比例為62%，當中茶飲料收益167.45億元，按年增32.3%、功能飲料產品收益為49.32億元，按年增0.6%、果汁飲料產品收益為40.85億元，按年增15.6%、其他產品收益為11.82億元，按年跌9.84%。
期內集團毛利率則由去年同期的59.5%，減少1.4個百分點至58.1%，主要是由於純淨水產品新品上市促銷的影響、包裝飲用水產品銷量下降帶來固定成本分攤上升、以及果汁原料價格的上升。
作為中國首富的農夫山泉鍾睒睒在業績報告中提到，「2024年對於農夫山泉是不平凡的一年。我們的品牌經歷了史無前例的衝擊和考驗」，「2024年公司在網絡上受到了有組織、長時間的連續抹黑和攻擊，農夫山泉在品牌形象上遭受了歷史性的考驗。這一場翻箱倒柜式的輿論攻擊，反而證明了農夫山泉優質的水源和產品品質」。
鍾睒睒指，受上述的影響，旗下包裝飲用水產品的市佔率經歷了三個月的持續下滑，全年包裝飲用水產品收益下滑了21.3%，但仍然穩居中國包裝飲用水市場佔有率第一的位置。他又強調，未來對正義的追求仍將持續。
其他報道
恒指收市跌561點 科指跌3.8% 小米成交717億創新高 北水淨流入138億
港交所陳翊庭：外資對港股做足功課 助推Deep Seek升勢
陳茂波談港星競爭：港股為集資當然之選 「仲有，我哋有得行山」