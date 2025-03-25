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中電信料今年資本開支下降一成 對算力投入不設限 

中國電信（0728）預計今年資本開支將按年減少10.6%至836億元（人民幣，下同），其中產業數字化的投入佔比由35%提高至38%，算力相關投入則增加22%。董事長兼首席執行官柯瑞文表示，公司資本開支會持續下降，但不會對算力投入設限，將按照客戶需求來提供相應服務。他又提到，公司已完成人工智能（AI）布局。

至於天翼雲，去年收入按年增長17.1%至1139億元，增速有所放緩。柯瑞文解釋，天翼雲去年已達成千億元收入目標，在此基礎上仍實現雙位數增長，符合公司預期，也與去年雲計算市場低位雙位數增長的走勢一致。此外，公司正進行結構調整，天翼雲正向智能雲方向發展。同時，公司去年算力達到62 EFLOPS（每秒浮點運算次數），提升後利用率顯著提高，預計今年將保持良好增長。

美國聯邦通訊委員會（FCC）正調查包括中國電信在內的9家內地企業。對此，柯瑞文表示，公司國際業務發展勢頭良好，各地區商業往來需求依然存在。他認為，無論是中國企業拓展海外市場，還是外資進入中國，都需要保持網絡互通，尤其在智能化時代更應秉持開放心態，並重申對國際業務發展充滿信心。

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