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萬物雲核心利潤跌5% 末期息連特別息派0.875元人幣

萬物雲（2602）公布，2024年核心淨利潤為22.27億元人民幣（下同），按年跌4.8%，達成了業績指引﹔2024年純利則為11.5億元，按年跌41.2%，每股盈利為0.98元﹔派末期息每股0.481元，另派特別息每股0.394元，合計0.875元，較2023年末期息0.777元，按年增12.6%﹔計及中期息每股0.562元及特別息0.46元，全年派息1.897元，較2023年全年股息1.092元，按年增73.7%。

集團派息按年大增，主要因2023年集團是按核心淨利潤的55%對股東進行利潤分配，自2024年中期起改為按核心淨利潤的100%為派付股息總額，其中55%為中期股息分紅，45%為特別股息分紅。

集團去年總收入為362.24億元，按年增9.2%﹔其中，社區空間居住消費服務板塊收入209.08億元，按年增11.6%；商企和城市空間綜合服務板塊收入122.96億元，按年增5.4%；AIoT及BPaaS解決方案服務板塊收入30.21億元，按年增8.6%。整體毛利率為13%，按年跌1.5個百分點。

集團去年維持淨現金狀態。集團去年的非經常性事項淨損失按年增加8.1億元。其中，因開發商等原因計提信用減值損失的金額較去年增加3.37億元，股權交易收益的金額較去年減少2.58億元，稅收優惠政策到期未延續導致政府補助收益的金額較去年減少9380萬元。

萬物雲去年行政開支費用率佔收入按年降0.9個百分點。全年經營活動所得現金流量淨額為19.19億元，貿易應收款項及應收保證金為65.42億元，按年跌3.5%，較2024年6月30日下降30.7%。

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