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奧園去年轉賺1.3億人幣 維持不派息

獲中東金主入股的內房股中國奧園（3883）公布，2024年轉賺1.3億元人民幣（下同），每股基本盈利為0.0071元，維持不派息。

集團去年總營業額為96.75億元，按年跌64.9%﹔毛損為161.89億元，2023年毛損為14.54億元，毛損率為167.3%。若撇除計入銷售成本的可供銷售物業減值虧損，2024年毛利為約6.3億元，較2023年同等口徑之毛利3.34億元上升88.6%，2024年毛利率為6.5%，按年增5.3個百分點。

去年集團的其他收入、收益及虧損主要包括完成集團境外債務重組產生的重組收益約261.55億元、預期信貸虧損約16.75億元、以實物方式清償債務虧損約4.77億元、出售投資物業虧損約1.77億元及其他虧損約3.73億元。

截至去年底，中國奧園的現金及銀行存款約8.86億元，受限制銀行存款約為22.54億元。截至去年底的資產總額約為1,595.05億元，負債總額約為1,853.73億元。

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