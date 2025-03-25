集團全年每股盈利為1.191元，按年減20%﹔派末期息每股0.36元，按年跌一成，計及中期息每股0.15元，全年派息0.51元，按年跌15%，派息比率為43%，較2023年40%提升3個百分點。

集團去年綜合營業額下降15%至211.76億元，主要由於2024年經濟狀況不明朗以及金價創歷史新高，對內地、香港及澳門市場的珠寶需求造成重大壓力。

按市場計，內地分部收益及業績分別按年跌15%及27%，分別為135.08億元及6.38億元﹔香港及澳門分部收益及業績分別按年跌16%及28%，分別為68.57億元及4.3億元﹔台灣分部收益及業績分別按年增18%及78%，分別為3.32億元及5093.8萬元。去年內地整體同店銷售跌15%，港澳跌18%。

集團截至去年底的分店共958間，當中939間為珠寶零售店，鐘錶零售店為19間。內地擁有842間分店，淨減少69間﹔香港分店54間，維持不變﹔澳門分店維持8間，台灣維持分店35間。

集團指，繼續進行分店網絡的整合工作，開設了48家分店，並關閉了122家分店，主要位於內地。

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