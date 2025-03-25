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金山科技附屬加入鋅電池計劃

鋅電池行業的代表組織及國際鋅協會(International Zinc Association) 旗下一項計劃鋅電池計劃（Zinc Battery Initiative ，ZBI），迎來消費類電池製造商金山科技工業（0040）的附屬公司鎳鋅電池開發商GP能源科技為首家亞洲成員。該集團指，這凸顯了亞洲在生產能源轉型所需關鍵產品方面日益重要的角色。

GP能源科技是第27家加入ZBI的成員。該計劃透過與美國能源部合作、建立關係網絡、開展教育活動及傳媒事務以推廣鋅電池技術。金山科技指，GP能源科技正在開發一種專為人工智能應用設計的鎳鋅電池，為數據中心、智能交通系統及其他關鍵基礎設施領域提供高效、可靠而安全的支持。該公司執行副總裁林偉文表示：「我們很高興加入ZBI，該計劃致力推廣鋅電池的固有安全性、可持續性和卓越性能。我們的新鎳鋅電池展示了我們對可持續創新的承諾。這些電池高度防火因此安全性極高，材料可回收率高達90%以上，並在獲得UL零廢棄物填埋認證的工廠中生產。此外，鎳鋅電池還具有高功率密度和佔地較少的優勢。」

ZBI負責人Josef Daniel-Ivad表示，非常歡迎GP能源科技加入成為會員。全球越來越多的電池開發商正將鋅視為一種低成本、高性能的方式來滿足能源需求，這是一種安全、可擴展且可持續的解決方案。

GP能源科技是第27家加入 ZBI的成員。該計劃透過與美國能源部 (U.S. Department of Energy) 合作、建立關係網絡、開展教育活動及傳媒事務以推廣鋅電池技術。除了GP能源科技，ZBI的成員還包括Abound Energy、AZA、Batricity、Bruggemann、Cellex、Coulomb Technology等。