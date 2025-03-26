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美股連升3日創逾兩周高 道指升4點 金龍指數連跌6日 14個月最長連跌

科技股反彈推高美股，消費者信心數據公布後，市場評估經濟風險，美股升幅收窄。美股連升3日，創逾兩周高。美債息回軟，息差收窄。金龍指數連跌6日，14個月最長連跌。

美國經濟數據方面，美國3月消費者信心指數降至四年來最低水平，對未來一年的通脹預期升至兩年來最高。聯儲局理事Kugler表示關注物價和通脹預期升高。美國2月新屋銷售小幅回升，1月房價漲幅略有加快。

關稅方面，特朗普稱4月2日的關稅已經敲定，周三將發布有關美國新企業的「非常重大」的消息。據英國《金融時報》報道，特朗普著眼於4月2日出台兩步走的關稅計劃，其中包括立即徵收高達50%的關稅。加拿大總理表示希望與美國就貿易問題展開「嚴肅」談判，已準備好950億加元報復清單。

美國債務方面，穆迪稱美國財政實力進一步減弱，債務壓力加劇。據Politico報道，特朗普希望將提高債務上限納入稅收法案。橋水創始人達利歐警告美國債務形勢嚴峻，敦促眾議院共和黨人把預算赤字占GDP之比降至3%

俄烏戰爭方面，美國表示俄羅斯和烏克蘭已同意在黑海停火，並制定機制以禁止對能源基礎設施進行打擊。但俄羅斯後來稱黑海協議要等部分制裁解除後才能生效，該國還表態不會轉交扎波羅熱核電站。美國情報機構認為，俄羅斯和烏克蘭可能寧願繼續打下去也不想倉促和解。

個股方面，蘋果計劃在6月9日當周舉行年度全球開發者大會，屆時料將宣布重新設計的iPhone、iPad和Mac作業系統。

道瓊斯工業平均指數收漲4點，升幅0.01%，報42587點。標普500指數收漲9點，升幅0.16%，報5776點。納斯達克綜合指數收漲83點，或0.46%，報18271點。

高盛升1.01%，報585.94美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻35點，而Amgen跌2.39%，報306.86元，拖累道指46點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報223.75元，升1.36%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報170.56元，升1.71%，亞馬遜(美：AMZN)收市報205.71元，升1.2%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報626.31元，升1.2%，英偉達(美：NVDA)收市報120.69元，跌0.59%，微軟(美：MSFT)收市報395.16元，升0.52%，Tesla (美：TSLA)收市報288.14元，升3.5%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.67%，報552點。德國DAX指數收漲1.13%，報23109點；法國CAC 40指數漲1.08%，報8108點；英國富時100指數收漲0.3%，報8663點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.23%，報7794點。

美國2年期債息曾跌最多1%，是3月21日後最大跌幅，當日跌幅為1.35%。低見3.9941厘，是3月24日3.9692厘後最低。收市報4.0132厘，是3月21日後收市新低，當日報3.9481厘。

美國10年期債息曾跌最多0.89%，是3月21日後最大跌幅，當日跌幅為0.91%。低見4.296厘，是3月24日4.2654厘後最低。收市報4.3133厘，是3月21日後收市新低，當日報4.2462厘。

美2年期10年期債息差曾低見28.547基點，是3月21日26.686基點後最窄。收市報29.163基點，是3月20日後收市最窄，當日報26.908基點。

美2年期10年期債息差曾低見28.547基點，是3月21日26.686基點後最窄。收市報29.163基點，是3月20日後收市最窄，當日報26.908基點。

金龍指數曾跌最多1.38%，是3月21日後最大跌幅，當日跌幅為2.56%。低見7781.96點，是3月13日7762.73點後最低。收市報7794.21點，是3月10日後收市新低，當日報7759.99點。收報7794.21點，跌1.22%。連跌6日，累計跌609.99點，對上一次連跌6日是2024年1月22日。連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是2月24日。

道指曾升最多0.27%，是3月24日後最大升幅，當日升幅為1.56%。高見42696.61點，是3月7日42898.68點後最高。收市報42587.5點，是3月7日後收市新高，當日報42801.72點。收報42587.5點，升0.01%。連升3日，累計升634.18點，對上一次連升3日是1月22日。第1日陰燭。

標指曾升最多0.34%，是3月24日後最大升幅，當日升幅為1.9%。高見5786.95點，是3月6日5812.08點後最高。收市報5776.65點，是3月5日後收市新高，當日報5842.63點。收報5776.65點，升0.16%。連升3日，累計升113.76點，對上一次連升3日是2月6日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是2024年11月22日。

納指曾升最多0.51%，是3月24日後最大升幅，當日升幅為2.4%。高見18281.13點，是3月6日18439.24點後最高。收市報18271.86點，是3月5日後收市新高，當日報18552.73點。收報18271.86點，升0.46%。連升3日，累計升580.23點，對上一次連升3日是2月14日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是2月14日。

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