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港股ADR升233點 夜期高水134點 中行、中人壽、蒙牛、蜜雪、泡泡瑪特等業績

美股向上，港股ADR升233點或1%，報23578點，即月恒指夜期升134點，報23478點，夜期高水134點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.79%，折合報504.04元；阿里巴巴（9988）跌1.28%，折合報129.01元；美團（3690）跌2.46%，折合報158.56元；匯控（0005）升0.67%，折合報90.76元；建行（0939）跌0.28%，折合報6.88元。

道期現跌0.811%；標期現跌0.78%；納期現跌1.15%。日本東證指數現升0.46%；韓國KOSPI指數現升0.41%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.75%。

VIX指數隔晚跌1.88%或0.33點，報17.15點。

紐油現升0.4%或0.28美元，報69.28美元；布油現升0.35%或0.26美元，報73.28美元；金價現升0.03%或1.02美元，報3021.11美元；LME 銅期貨隔晚升1.56%或156美元，報10112美元。比特幣現跌0.37%或333.83美元，報87563.99美元；美國10年期債息現升0.4%或0.0174厘，報4.3307厘。

今日焦點股份可留意：

192間公司最快今日公布業績，包括，中行（3988）、中銀香港（2388）、中國人壽（2628）、新奧（2688）、蒙牛（2319）、中信証券（6030）、中信銀行（0998）、南航（1055）、歌禮製藥－Ｂ（1672）、中國太保（2601）、佐丹奴（0709）、國泰君安國際（1788）、有線（1097）、IGG（0799）、蜜雪集團（2097）、日清食品（1475）、泡泡瑪特（9992）、商湯（0020）、遠洋集團（3377）、電視廣播（0511）、知乎－Ｗ（2390）等。

優品360（2360）全年盈利近2.48億，每股末期息0.1元。

復星醫藥（2196）去年純利按年增逾16%至27.7億人幣，每股末期息0.32元。

重農行（3618）去年純利按年增5.6%至115.13億人幣，末期息每股0.1102元。

金界（3918）去年純利按年減少38.3%至近1.1億美元，不派息。

金山科技（0040）附屬加入鋅電池計劃。

知行汽車（1274）成立艾摩星機器人，推動AI+汽車+機器人跨界。

特海國際（9658）去年盈利跌15%，續不派息。

周生生（0116）去年盈利跌兩成至8億，末期息削一成每股派0.36元。

奧園（3883）去年轉賺1.3億人幣，維持不派息。

萬物雲（2602）核心利潤跌5%，末期息連特別息派0.875元人幣。

中電信（0728）去年多賺8%，末期息9.27分增3%。中電信料今年資本開支下降一成，對算力投入不設限。

農夫山泉（9633）去年賺121億人幣近持平，未期息微增1%至0.76元。

頤海國際（1579）去年純利跌13%至7.39億人幣，末期息0.395元。

招行（3968）2024年度純利增1%至1484億人幣，每股末期息2元。

嗶哩嗶哩（9626）去年經調整淨虧損收窄至2210萬人幣，上季首次單季錄盈利。

楊協成：去年用5710萬坡元增持維他奶（0345）至5.3%。

信德集團（0242）去年虧損擴大至8.2億，續不派末期息。

移英港人被拒領強積金 據報匯豐遭英外相質問促歸還。匯控（0005）

大公文匯轉載南早，指長和（0001）放料為售巴拿馬等港口護航。

藥明生物（2269）去年純利微減1%至33.56億人幣，不派息。

H&H國際（1112）去年轉蝕5370萬人幣，末期息0.05元。

恆安國際（1044）：預計今年木漿價格維持平穩，關注海外併購機會。

摩通減持比亞迪（1211）至5%以下。

萬洲國際（0288）去年多賺1.5倍　末期息增六成至0.4元。

永安國際（0289）轉盈為虧，蝕9.19億元，末期息削逾一成至53仙。

卡塔爾投資局減持復宏漢霖（2696）至5%以下。

申洲國際（2313）去年多賺37%，末期息多19%派1.28元。

周雨辰減持OSL集團（0863）至5%以下。

快手（1024）全年多賺139%，第四季多賺10%，不派息。

 

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