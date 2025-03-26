恒指今早高開116點或0.5%，報23460點，大市成交金額28億元；國指今早高開27點或0.32%，報8643點。恒生科技指數開市報5537點，升0.36%。上升股份比例為11.09%，下跌為4.75%，無升跌為84.14%。科指10天線跌穿20天線。