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恒指高開116點 申洲升4% 科指升0.36% 10天線跌穿20天線

恒指今早高開116點或0.5%，報23460點，大市成交金額28億元；國指今早高開27點或0.32%，報8643點。恒生科技指數開市報5537點，升0.36%。上升股份比例為11.09%，下跌為4.75%，無升跌為84.14%。科指10天線跌穿20天線。

藍籌55隻升，10隻下跌，18隻無升跌。申洲國際（2313）升4.97%，報58.05元，是升幅最大的藍籌，農夫山泉（9633）跌5.03%，報34.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，4隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報81.1元，升1.63%；跌幅最大的是快手（1024）開市報56.35元，跌0.79%。

恒指續低於20天線(23783.43點)。科指10天線(5791.57點)跌穿20天線(5799.93點)。

華潤萬象生活（1209）全年多賺23% 末期息0.643元 特別息0.614元。開市報31.9元，升2.41%。

潤地（1109）全年少賺18% 末期息1.119元人民幣。開市報25.5元，升0.2%。

192間公司最快今日公布業績，部分股份績前表現如下，中行（3988）開市報4.64元，升0.43%。

中銀香港（2388）開市報30.15元，升1.01%。

中國人壽（2628）開市報15.7元，升0.26%。

新奧（2688）停牌。

蒙牛（2319）開市報18.28元，跌0.98%。

中信証券（6030）開市報21.35元，無升跌。

中信銀行（0998）開市報6.2元，無升跌。

南航（1055）開市報3.98元，跌0.25%。

歌禮製藥－Ｂ（1672）開市報8.7元，無升跌。

中國太保（2601）開市報24.25元，升0.62%。

佐丹奴（0709）無成交，報1.47元。

國泰君安國際（1788）開市報1.12元，升0.9%。

有線（1097）開市報0.028元，升3.7%。

IGG（0799）無成交，報4.29元。

蜜雪集團（2097）開市報392元，升0.26%。

日清食品（1475）無成交，報6.03元。

泡泡瑪特（9992）開市報129元，升1.65%。

商湯（0020）開市報1.57元，無升跌。

遠洋集團（3377）無成交，報0.218元。

電視廣播（0511）無成交，報3.38元。

知乎－Ｗ（2390）開市報12元，無升跌。

優品360（2360）全年盈利近2.48億，每股末期息0.1元。開市報1.78元，升4.71%。

復星醫藥（2196）去年純利按年增逾16%至27.7億人幣，每股末期息0.32元。開市報15元，跌0.13%。

重農行（3618）去年純利按年增5.6%至115.13億人幣，末期息每股0.1102元。開市報5.25元，跌1.69%。

金界（3918）去年純利按年減少38.3%至近1.1億美元，不派息。開市報3.45元，跌3.9%。

金山科技（0040）附屬加入鋅電池計劃。無成交，報0.61元。

知行汽車（1274）成立艾摩星機器人，推動AI+汽車+機器人跨界。開市報18.28元，升1.44%。

特海國際（9658）去年盈利跌15%，續不派息。開市報17.76元，跌1.88%。

周生生（0116）去年盈利跌兩成至8億，末期息削一成每股派0.36元。開市報7.1元，升2.45%。

奧園（3883）去年轉賺1.3億人幣，維持不派息。開市報0.194元，無升跌。

萬物雲（2602）核心利潤跌5%，末期息連特別息派0.875元人幣。開市報23.15元，升1.98%。

中電信（0728）去年多賺8%，末期息9.27分增3%。中電信料今年資本開支下降一成，對算力投入不設限。開市報5.7元，跌0.35%。

農夫山泉（9633）去年賺121億人幣近持平，未期息微增1%至0.76元。開市報34.9元，跌5.03%。

頤海國際（1579）去年純利跌13%至7.39億人幣，末期息0.395元。開市報13.88元，跌0.72%。

招行（3968）2024年度純利增1%至1484億人幣，每股末期息2元。開市報46.9元，跌3%。

嗶哩嗶哩（9626）去年經調整淨虧損收窄至2210萬人幣，上季首次單季錄盈利。開市報150.7元，升0.53%。

楊協成：去年用5710萬坡元增持維他奶（0345）至5.3%。開市報10.62元，升0.76%。

信德集團（0242）去年虧損擴大至8.2億，續不派末期息。開市報0.62元，跌1.59%。

移英港人被拒領強積金 據報匯豐遭英外相質問促歸還。匯控（0005）開市報89.8元，升1.81%。

大公文匯轉載南早，指長和（0001）放料為售巴拿馬等港口護航。開市報45.05元，無升跌。

藥明生物（2269）去年純利微減1%至33.56億人幣，不派息。開市報25元，跌3.47%。

H&H國際（1112）去年轉蝕5370萬人幣，末期息0.05元。開市報9.8元，跌1.8%。

恆安國際（1044）：預計今年木漿價格維持平穩，關注海外併購機會。開市報22元，升0.46%。

摩通減持比亞迪（1211）至5%以下。開市報390元，升0.21%。

萬洲國際（0288）去年多賺1.5倍　末期息增六成至0.4元。開市報6.8元，升2.1%。

永安國際（0289）轉盈為虧，蝕9.19億元，末期息削逾一成至53仙。無成交，報11.72元。

卡塔爾投資局減持復宏漢霖（2696）至5%以下。無成交，報28.9元。

申洲國際（2313）去年多賺37%，末期息多19%派1.28元。開市報58.05元，升4.97%。

周雨辰減持OSL集團（0863）至5%以下。無成交，報8.67元。

快手（1024）全年多賺139%，第四季多賺10%，不派息。開市報56.35元，跌0.79%。

破頂股表現

破頂股包括，西銳（2507）創上市新高，見43.55元，開市報43.55元，升2.47%；萬成集團股份（1451）創52周高，見1.48元，開市報1.48元，升5.71%；建業建榮（1556）創52周高，見0.31元，開市報0.31元，升1.64%；譚仔國際（2217）創52周高，見1.49元，開市報1.49元，無升跌；味丹國際（2317）創52周高，見0.68元，開市報0.68元，升13.33%；HSSP INTL（3626）創52周高，見0.8元，開市報0.8元，升12.68%；怡園酒業（8146）創52周高，見0.228元，開市報0.228元，升14.57%；海王英特龍（8329）創52周高，見0.193元，開市報0.193元，升14.88%。

異動股

上升異動股，包括，海王英特龍（8329）創52周高，見0.193元，開市報0.193元，升14.88%；怡園酒業（8146）創52周高，見0.228元，開市報0.228元，升14.57%；味丹國際（2317）創52周高，見0.68元，開市報0.68元，升13.33%；HSSP INTL（3626）創52周高，見0.8元，開市報0.8元，升12.68%；亦辰集團（8365）開市報0.335元，升11.67%；朗詩（0106）開市報0.011元，升10%；藍河控股（0498）開市報0.097元，升7.78%；天璽曜１１（1010）開市報0.26元，升6.56%；萬成集團股份（1451）創52周高，見1.48元，開市報1.48元，升5.71%；陽光油砂（2012）開市報0.39元，升5.41%。

下跌異動股，包括，信越控股（6038）開市報0.228元，跌13.96%；CMON（1792）開市報0.021元，跌12.5%；中渝置地（1224）開市報1.3元，跌10.34%；紫元元（8223）開市報1.29元，跌9.79%；恒盛地產（0845）平上市低位0.01元，開市報0.01元，跌9.09%；邁科管業（1553）開市報1.28元，跌8.57%；致豐工業電子（1710）開市報0.114元，跌8.06%；恒發光學（1134）開市報0.221元，跌5.56%；FUTURE BRIGHT（0703）開市報0.122元，跌5.43%；新天綠色能源（0956）開市報3.66元，跌5.18%；農夫山泉（9633）開市報34.9元，跌5.03%。

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