報道引述匿名知情官員稱，政府正在加緊進行評估，可能會早在270天的最後期限之前得出結論。白宮不予置評。

報道指，如此倉促實施銅關稅，與特朗普首任期間在徵收鋼鋁關稅前所進行的調查形成鮮明對比，當時花了大概10個月才完成。

期貨曲線顯示，交易員早前為12月交割的銅支付5%的溢價，但5月份幾乎沒有溢價，表明市場目前預計美國要到今年晚些時候才會實施銅關稅。

特朗普1月份暗示要徵收銅關稅後，紐約銅價飈升並高於其他國際基準水平。紐約和倫敦的銅價差本周創下每噸逾1,400美元的歷史新高。

倫敦和紐約之間的高額價差促使全球貿易商爭相將銅運往美國，以獲取利潤豐厚的溢價。此舉使得世界其他地區尤其是最大消費國中國出現供應短缺。

全球最大的銅貿易公司Trafigura曾表示，銅價可能從目前的每噸10,000美元左右升至12,000美元。

其他報道

美國財政部計劃大規模裁員

滬深三大指數低開 人行進行3779億人幣逆回購

恒指高開116點 申洲升4% 科指升0.36% 10天線跌穿20天線

華潤萬象生活全年多賺23% 末期息0.643元 特別息0.614元

潤地全年少賺18% 末期息1.119元人民幣

港股ADR升233點 夜期高水134點 中行、中人壽、蒙牛、蜜雪、泡泡瑪特等業績

美股連升3日創逾兩周高 道指升4點 金龍指數連跌6日 14個月最長連跌

北水增持南方恆生科技 減持協鑫科技