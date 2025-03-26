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特朗普據報或數周內實施銅進口關稅

彭博社引述消息報道，美國可能會在幾周內對進口銅徵收關稅，特朗普2月曾指示商務部對潛在的銅關稅展開調查，並在270天內提交報告，不過現在看起來調查不過是例行公事。

報道引述匿名知情官員稱，政府正在加緊進行評估，可能會早在270天的最後期限之前得出結論。白宮不予置評。

報道指，如此倉促實施銅關稅，與特朗普首任期間在徵收鋼鋁關稅前所進行的調查形成鮮明對比，當時花了大概10個月才完成。

期貨曲線顯示，交易員早前為12月交割的銅支付5%的溢價，但5月份幾乎沒有溢價，表明市場目前預計美國要到今年晚些時候才會實施銅關稅。

特朗普1月份暗示要徵收銅關稅後，紐約銅價飈升並高於其他國際基準水平。紐約和倫敦的銅價差本周創下每噸逾1,400美元的歷史新高。

倫敦和紐約之間的高額價差促使全球貿易商爭相將銅運往美國，以獲取利潤豐厚的溢價。此舉使得世界其他地區尤其是最大消費國中國出現供應短缺。

全球最大的銅貿易公司Trafigura曾表示，銅價可能從目前的每噸10,000美元左右升至12,000美元。

 

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