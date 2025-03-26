高盛報告指，根據對投資者的調研，基於宏觀、政策等方面的原因，股票投資者似乎對美國關稅擔憂感到輕鬆，原因可能是，一些投資者相信相比貿易戰1.0，中國當前似乎更有能力應對外部需求逆風，因對美國直接出口的減少和產品競爭力的提高；在關稅的新聞下，人民幣匯率總體保持穩定；雙方有在未來幾個月達成全面協議的可能性並導致關稅下調。

高盛指，大多數投資者認可中國人工智能敘事是遊戲規則改變者，儘管對於人工智能潛在獲益的問題和爭論已經浮出水面；預計人工智能的廣泛應用將會在未來十年每年提升中國每股純利預測2.5%，並帶來潛在的超過2000億美元的投資組合資金流入。

高盛指，全球基金有動力重返中國，但美國政策風險仍是掣肘，比如限制資金流入中國資產。

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