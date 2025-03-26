報道稱，談及中國消費者信心疲軟的問題時，Vivo首席運營官胡柏山表示，如今消費者更換手機的周期變長，雖然政府發放消費券和補貼以刺激需求，但效果短暫。「補貼只是提前釋放了換機需求」，他說。「不足以改變市場趨勢」。

胡柏山表示，公司已有超過50%的銷售來自海外市場，預計2026年海外銷售佔比將增至60%，並在2027年達到約70%。「對我們而言，未來的增長點無疑在海外市場」。

根據研究機構IDC的數據，2024年，Vivo在中國市場的出貨量增長超過10%，擊敗蘋果、手華為和小米（1810），穩居第一。目前，中國國內智能電話市場競爭激烈，主要依賴換機需求推動銷量。

胡柏山表示，在Vivo最大的海外市場印度，公司將重點推廣售價600美元以上的高端產品，而在菲律賓和印度尼西亞等市場，仍以擴大銷量為主。市場調研機構Canalys的數據顯示，Vivo在東南亞市場佔有率持續增長，目前在印尼排名第一，在馬來西亞排名第二。

目前，Vivo尚未準備進入美國和西歐這些以高端設備和運營商渠道為主的成熟市場。但胡柏山透露，未來三到五年，公司可能會考慮進入這些市場，並依靠VR眼鏡等新設備拓展業務。

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