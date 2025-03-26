彭博社報道，穆迪表示，美國的財政實力陷入多年下滑的局面，並在2023年底主權信用評級展望被下調至負面後「進一步惡化」，「利率上升明顯削弱了債務負擔能力，加快了財政實力的下滑」。
穆迪表示，債務負擔能力是「我們評估美國財政實力的最重要因素」，這取決於利息支出佔政府收入和佔GDP的比例。
美國國債息從2020年的極低水平急劇持續上升，導致債務負擔能力下降。穆迪預計，隨著利息支出與政府收入之比從2021年的9%升至到2035年的約30%，美國財政實力惡化速度將進一步加快。「在這個水平上，財政靈活性將大大降低」。
穆迪指出，美國債務負擔能力的惡化意味著，該國「超凡的經濟實力以及美元和美國國債市場在全球金融體系中的獨特核心地位，對於維持美國的Aaa主權信用評級顯得更加重要」。
穆迪警告稱，「持續的高關稅、無資金支持的減稅措施，以及經濟面臨重大尾部風險」可能會削弱美國作為全球金融核心國家的優勢，使之難以有效抵消「財政赤字擴大和債務負擔能力下降」的負面影響。
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