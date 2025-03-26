港元現報7.775元貶值2點子，曾貶值最多12點子，報7.776元，亦曾升值最多7點子，報7.7741元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌3.17點子至2.76833%，是3月19日後最低；1星期HIBOR升5.79點子至3.52905%，是3月12日後最高；2星期HIBOR升0.07點子至3.67131%，是3月24日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至3.91137%，是3月24日後最高；6個月期HIBOR無升跌報3.99857%，是3月25日後最低；12個月期HIBOR升0.9點子至4.08244%，是3月11日後最高。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減6.6億元，至總數19724.15億元，是3月20日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減8.5億元，至總數6045.35億元，是3月20日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.04億元，至總數132.36億元，是2024年11月27日後最低。收市總結餘為445.95億元，與上日相同。未償還外匯基金票據及債券較上一日增1.94億元，至總數13100.49億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增1.65億元，至總數11996.44億元，是3月21日後最高。

美匯美息

美元指數現報104.244升值0.06點或0.06%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32166%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.5095%，終止連續4日收窄，利差是2025年3月19日後最闊，當日差距為-0.5221%。

對上一次終止連續4日收窄，是2025年3月12日，當日利差報-0.4826%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor個別發展。短線拆息方面，隔夜Shibor升1點子至1.785%，是3月20日後最高；1星期Shibor升8.5點子至1.9%，是3月18日後最高；2星期Shibor升0.5點子至2.124%，是3月20日後最高；1個月期Shibor跌0.4點子至1.951%，是3月11日後最低。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.8點子至1.941%，是2月27日後最低；6個月期Shibor跌0.8點子至1.941%，是2月27日後最低；1年期Shibor跌0.7點子至1.942%，是2月27日後最低。

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