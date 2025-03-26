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大公報再發評論文章 批長和「請槍」寫文混淆視聽 籲不要一錯再錯

長和（0001）早前公布擬向美國貝萊德組成的財團出售包括巴拿馬兩個港口業務權益，《大公報》再就長和擬售港口一事發表題為《勿在錯誤的道路上越走越遠》的評論文章，作者唐志明批評有關企業沒有果斷停止交割，一方面拒絕作出任何正面回應，另一方面又在媒體上「請槍」散布各種混淆視聽，甚至別有用心的論調。文章指出，若有關企業堅持在錯誤道路上愈走愈遠，後果將十分嚴重。

《南華早報》昨日報道，一間本地房地產代理公司的董事總經理透露，長和內部的一名聯繫人要求他發表一篇文章，為出售港口的理由辯護。大公報評論文章批評，長和「請槍」混淆視聽的手段，並非負責任的做法。「如果真的如此『理直氣壯』，何不直接開誠布公作出解釋？如此迂迴操作，又是懼怕什麼？」

文中強調賣港口非普通「商業決定」

文章強調，交易絕不可能是普通的「商業決定」。港口運營權不是普通資產，而是關鍵基礎設施，關乎全球航運和貿易。「在事關國家安全和發展利益的重大問題上，必須審慎、全面考量，身為龍頭企業，掌握如此大規模的基礎設施，豈能沒有責任擔當？」

文章又指，是次港口交易核心是將關鍵資產交予外國手中。此次交易的買家是貝萊德組成的財團，其核心都是美資背景。「在現在的地緣政治下，一旦全球43個港口碼頭落入美資財團，也就等同落入美國當局手中，中國的造船、航運、國際貿易，乃至『一帶一路』發展都將面臨嚴重打擊，國家利益也會受損，還可能造成地緣政治衝擊下的連鎖負面效應。」

當前質疑及批評是善意忠告

文章提到，長和出售港口事件，一不是普通的商業行為，二涉及大是大非的原則問題。文中強調，當前出現的各種質疑甚至批評，更多的是從國家、香港乃至長和集團本身的利益出發，提出的善意忠告，絕非一些人口中所謂的「文革式批鬥」，更非針對某個企業的打壓，不應轉移視線、混淆視聽。

文末作者引用孟子名句：「不義而富且貴，於我如浮雲。」呼籲希望相關企業切勿作出錯誤的判斷，不要一錯再錯。

 

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