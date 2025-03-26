《南華早報》昨日報道，一間本地房地產代理公司的董事總經理透露，長和內部的一名聯繫人要求他發表一篇文章，為出售港口的理由辯護。大公報評論文章批評，長和「請槍」混淆視聽的手段，並非負責任的做法。「如果真的如此『理直氣壯』，何不直接開誠布公作出解釋？如此迂迴操作，又是懼怕什麼？」

文中強調賣港口非普通「商業決定」

文章強調，交易絕不可能是普通的「商業決定」。港口運營權不是普通資產，而是關鍵基礎設施，關乎全球航運和貿易。「在事關國家安全和發展利益的重大問題上，必須審慎、全面考量，身為龍頭企業，掌握如此大規模的基礎設施，豈能沒有責任擔當？」

文章又指，是次港口交易核心是將關鍵資產交予外國手中。此次交易的買家是貝萊德組成的財團，其核心都是美資背景。「在現在的地緣政治下，一旦全球43個港口碼頭落入美資財團，也就等同落入美國當局手中，中國的造船、航運、國際貿易，乃至『一帶一路』發展都將面臨嚴重打擊，國家利益也會受損，還可能造成地緣政治衝擊下的連鎖負面效應。」

當前質疑及批評是善意忠告

文章提到，長和出售港口事件，一不是普通的商業行為，二涉及大是大非的原則問題。文中強調，當前出現的各種質疑甚至批評，更多的是從國家、香港乃至長和集團本身的利益出發，提出的善意忠告，絕非一些人口中所謂的「文革式批鬥」，更非針對某個企業的打壓，不應轉移視線、混淆視聽。

文末作者引用孟子名句：「不義而富且貴，於我如浮雲。」呼籲希望相關企業切勿作出錯誤的判斷，不要一錯再錯。

其他報道

穆迪警告美國財政實力進一步減弱 債務壓力加劇

據報長和將繼續推進港口交易 爭取4月2日前簽署最終協議

寧德時代香港上市已獲中證監備案

招商銀行曾跌逾6％ 去年淨利息收入跌1.6%

大摩上調恒指、國指、MSCI中國等目標

Vivo：補貼釋放換機需求 不足以改變市場趨勢

高盛：料有更多基本面驅動中國股票上升

植田和男：若食品價格推動更廣泛的通脹 或考慮加息

特朗普據報或數周內實施銅進口關稅

馬雲據報現身香港藝術周活動

美國財政部計劃大規模裁員

滬深三大指數低開 人行進行3779億人幣逆回購

恒指高開116點 申洲升4% 科指升0.36% 10天線跌穿20天線

華潤萬象生活全年多賺23% 末期息0.643元 特別息0.614元

潤地全年少賺18% 末期息1.119元人民幣

港股ADR升233點 夜期高水134點 中行、中人壽、蒙牛、蜜雪、泡泡瑪特等業績

美股連升3日創逾兩周高 道指升4點 金龍指數連跌6日 14個月最長連跌

北水增持南方恆生科技 減持協鑫科技