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大公報不具名呼籲長和「不能執迷不悟」 議員、政協：「會自毀基石」

大公報除了在港聞版「來論」中刊登作者唐志明評論長和（0001）「勿在錯誤的道路上愈走愈遠」，批長和「請槍」寫文混淆視聽，該報亦在正文中稱，長和事件持續熱議，各界呼籲算好國家發展大帳「營商不顧國家利益，終究會自毀基石」，並在匿名下，分別以「社會各界人士」，及「有識之士」，稱「不能執迷不悟」。

報道指，社會各界人士紛紛指出，有關企業在美國脅迫下出賣港口營運權，其實是短視的行為，助長了霸權主義的氣焰，只會為世界帶來更多的矛盾和衝突。「國家強盛商界興旺，國家受困企業受損」，他們呼籲有關企業不要執迷不悟，挺起胸膛面對美方施壓，站在歷史正確的一方。報道又指，霸權主義和強權政治不能帶來和平與發展，只會造成全人類矛盾與衝突。有識之士紛紛呼籲，有關企業應該算好長遠帳、算好國家發展大賬，小心處理，切勿因小失大，不能執迷不悟。

報道引述立法會議員嚴剛指出，和黃港口其他海外41個碼頭也大多分佈在「一帶一路」的重要沿線國家和地區，因此，港口管理的得失確實關乎重大的國家利益。港資企業是國家改革開放的參與者，也是國家穩定發展的受益者，國家才是港資企業的堅定靠山。營商無視甚至犧牲國家發展利益，對企業的長遠發展而言，是一種短視的甚至是自毀基石的行為。

報道指，安徽省政協港澳台僑和外事委員會副主任、中國僑聯委員吳志斌以美國企業為例指出，美國資本從來不會在投資國防和政府合作方面「掉鍊子」。 2024年開始，矽谷投向美國防務部門的資金激增，開始支持那些打造「戰場軟體、軍用無人機和自主潛艦的新創企業」。吳志斌說，資本無國界，但是商人有國家，這場交易並非是「純粹普通的商業行為」，它不僅關乎國家的利益安全，也涉及到美國全球霸權的逐步推行。換言之，賣掉港口並不是拿到豐厚可觀的資本，本質上也是為美國的霸權助紂為虐。賺錢逐利無罪，但是不能因此而損害國家利益，也不能在大是大非面前亂了陣腳。以一家之私利而犧牲國家之大利，終究會自毀基石，不得人心。

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