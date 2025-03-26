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恒指半日升57點 科指升0.7% 北水流入41億

美股隔晚上升，亞股今早跟隨，高盛、摩唱好中國股票，不過恒指升幅收窄。市場關注美國下周將宣布的對等關稅措施。

恒指今早高開116點，高位升252點，低位升6點，高低波幅246點。上升股份比例為28.51%，下跌為25.52%，無升跌為45.95%。

恒指半日升57點或0.25%，報23402點，大市成交金額1137億元；國指升9點或0.11%，報8625點。恒生科技指數收報5561點，升0.79%。

藍籌股成交金額501.42億元，佔大市成交44.1%；科指成份股成交金額292.78億元，佔大市成交25.75%；國指成份股成交金額439.24億元，佔大市成交38.63%。

24隻雙櫃台股，總成交0.42億元人民幣，相當於約0.45億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少32.27%，至124.29億元，佔大市成交10.92%。牛熊證成交金額44.03億元，減少48.71%；窩輪成交金額80.26億元，減少17.81%。

藍籌44隻升，33隻下跌，6隻無升跌。申洲國際（2313）升12.39%，收報62.15元，是升幅最大的藍籌，農夫山泉（9633）跌8.16%，收報33.75元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，7隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報13.04元，升3.49%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報26元，跌2.44%。

恒指續低於20天線(23780.51點)。科指10天線(5793.92點)跌穿20天線(5801.11點)。

北水南下合計淨流入41.57億元，較上日減少70.09%，連續第4日流入，累計流入228.51億元，對上一次連續4日淨流入是3月17日。北水本月累計流入1407.72億元，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）440.52億元，較上日減60.19%，佔香港市場成交額由上日的19.39%減至19.35%。

據報長和（0001）將繼續推進港口交易 爭取4月2日前簽署最終協議。大公報再發評論文章 批長和「請槍」寫文混淆視聽 籲不要一錯再錯。大公報不具名呼籲長和「不能執迷不悟」 議員、政協：「會自毀基石」。收報45.9元，升1.89%。

華潤萬象生活（1209）全年多賺23% 末期息0.643元 特別息0.614元。收報33.85元，升8.67%。

潤地（1109）全年少賺18% 末期息1.119元人民幣。收報25.85元，升1.57%。

192間公司最快今日公布業績，部分股份績前表現如下，中行（3988）收報4.57元，跌1.08%。

中銀香港（2388）收報29.85元，無升跌。

中國人壽（2628）收報15.66元，無升跌。

新奧（2688）停牌。

蒙牛（2319）收報18.3元，跌0.87%。

中信証券（6030）收報21.35元，無升跌。

中信銀行（0998）收報6.09元，跌1.77%。

南航（1055）收報3.99元，無升跌。

歌禮製藥－Ｂ（1672）收報8.21元，跌5.63%。

中國太保（2601）收報24.05元，跌0.21%。

佐丹奴（0709）收報1.48元，升0.68%。

國泰君安國際（1788）收報1.12元，升0.9%。

有線（1097）收報0.029元，升7.41%。

IGG（0799）收報4.29元，無升跌。

蜜雪集團（2097）收報400.2元，升2.35%。

日清食品（1475）創52周高，見6.15元，收報6.06元，升0.5%。

泡泡瑪特（9992）收報132.3元，升4.26%。

商湯（0020）收報1.59元，升1.27%。

遠洋集團（3377）收報0.221元，升1.38%。

電視廣播（0511）收報3.34元，跌1.18%。

知乎－Ｗ（2390）收報11.92元，跌0.67%。

優品360（2360）全年盈利近2.48億，每股末期息0.1元。收報1.8元，升5.88%。

復星醫藥（2196）去年純利按年增逾16%至27.7億人幣，每股末期息0.32元。收報14.78元，跌1.6%。

重農行（3618）去年純利按年增5.6%至115.13億人幣，末期息每股0.1102元。創52周高，見5.4元，收報5.27元，跌1.31%。

金界（3918）去年純利按年減少38.3%至近1.1億美元，不派息。收報3.68元，升2.51%。

金山科技（0040）附屬加入鋅電池計劃。收報0.61元，無升跌。

知行汽車（1274）成立艾摩星機器人，推動AI+汽車+機器人跨界。收報18.52元，升2.77%。

特海國際（9658）去年盈利跌15%，續不派息。收報17.54元，跌3.09%。

周生生（0116）去年盈利跌兩成至8億，末期息削一成每股派0.36元。收報7.11元，升2.6%。

奧園（3883）去年轉賺1.3億人幣，維持不派息。收報0.196元，升1.03%。

萬物雲（2602）核心利潤跌5%，末期息連特別息派0.875元人幣。收報24元，升5.73%。

中電信（0728）去年多賺8%，末期息9.27分增3%。中電信料今年資本開支下降一成，對算力投入不設限。收報5.75元，升0.52%。

農夫山泉（9633）去年賺121億人幣近持平，未期息微增1%至0.76元。收報33.75元，跌8.16%。

頤海國際（1579）去年純利跌13%至7.39億人幣，末期息0.395元。收報14.42元，升3.15%。

招行（3968）2024年度純利增1%至1484億人幣，每股末期息2元。收報45.65元，跌5.58%。

嗶哩嗶哩（9626）去年經調整淨虧損收窄至2210萬人幣，上季首次單季錄盈利。收報150.2元，升0.2%。

楊協成：去年用5710萬坡元增持維他奶（0345）至5.3%。收報10.14元，跌3.8%。

信德集團（0242）去年虧損擴大至8.2億，續不派末期息。收報0.6元，跌4.76%。

移英港人被拒領強積金 據報匯豐遭英外相質問促歸還。匯控（0005）收報89.4元，升1.36%。

大公文匯轉載南早，指長和（0001）放料為售巴拿馬等港口護航。收報45.9元，升1.89%。

藥明生物（2269）去年純利微減1%至33.56億人幣，不派息。收報25.2元，跌2.7%。

H&H國際（1112）去年轉蝕5370萬人幣，末期息0.05元。收報9.83元，跌1.5%。

恆安國際（1044）：預計今年木漿價格維持平穩，關注海外併購機會。收報22.3元，升1.83%。

摩通減持比亞迪（1211）至5%以下。收報393.6元，升1.13%。

萬洲國際（0288）去年多賺1.5倍　末期息增六成至0.4元。創52周高，見7.12元，收報7.02元，升5.41%。

永安國際（0289）轉盈為虧，蝕9.19億元，末期息削逾一成至53仙。收報11.7元，跌0.17%。

卡塔爾投資局減持復宏漢霖（2696）至5%以下。收報29.9元，升3.46%。

申洲國際（2313）去年多賺37%，末期息多19%派1.28元。收報62.15元，升12.39%。

周雨辰減持OSL集團（0863）至5%以下。收報8.67元，無升跌。

快手（1024）全年多賺139%，第四季多賺10%，不派息。收報56.85元，升0.09%。

破頂股表現

破頂股包括，達勢股份（1405）創上市新高，見110.1元，收報109元，升2.83%；珩灣科技（1523）創上市新高，見6.35元，收報6.27元，升4.33%；西銳（2507）創上市新高，見45.35元，收報41.7元，跌1.88%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1091.75元，收報1091.55元，升0%；萬洲（0288）創52周高，見7.12元，收報7.02元，升5.41%；首佳科技（0103）創52周高，見0.48元，收報0.475元，無升跌；中達集團控股（0139）創52周高，見0.036元，收報0.029元，跌9.38%；萬洲國際（0288）創52周高，見7.12元，收報7.02元，升5.41%；力豐（集團）（0387）創52周高，見0.9元，收報0.9元，升25%；中遠海運國際（0517）創52周高，見4.7元，收報4.67元，升0.43%；萬成集團股份（1451）創52周高，見1.54元，收報1.46元，升4.29%；巨匠建設（1459）創52周高，見0.485元，收報0.39元，跌12.36%；日清食品（1475）創52周高，見6.15元，收報6.06元，升0.5%；建業建榮（1556）創52周高，見0.315元，收報0.3元，跌1.64%。

破頂指數成份股包括，萬洲（0288）創52周高，見7.12元，收報7.02元，升5.41%。

破底股方面

12隻股份創上市新低，其中十隻包括，先機企業集團（0176）低見0.012元，收報0.012元，跌7.69%；中國天弓控股（0428）低見0.3元，收報0.335元，無升跌；中國三迪（0910）低見0.017元，收報0.017元，跌10.53%；創夢天地（1119）低見0.93元，收報0.94元，跌6.93%；大洋集團（1991）低見0.06元，收報0.086元，跌3.37%；百勤油服（2178）低見0.045元，收報0.054元，跌3.57%；雲康集團（2325）低見3.13元，收報3.98元，跌9.34%；金源氫化（2502）低見0.249元，收報0.25元，跌16.67%；和泓服務（6093）低見0.52元，收報1.33元，無升跌；鼎豐集團汽車（6878）低見0.042元，收報0.047元，無升跌。

22隻股份創52周低，其中十隻包括，綠景中國地產（0095）低見0.27元，收報0.27元，無升跌；中國農產品交易（0149）低見0.03元，收報0.033元，升3.13%；天德化工（0609）低見0.98元，收報1.01元，跌6.48%；長盈集團（控股）（0689）低見0.017元，收報0.017元，跌5.56%；恒大汽車（0708）低見0.116元，收報0.116元，跌2.52%；中國港能（0931）低見0.265元，收報0.27元，跌1.82%；非凡領越（0933）低見0.455元，收報0.455元，跌1.09%；新源萬恒控股（2326）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；中國玻璃（3300）低見0.29元，收報0.3元，升1.69%；寶發控股（8532）低見0.031元，收報0.031元，跌3.13%。

異動股

上升異動股，包括，海王英特龍（8329）創52周高，見0.38元，收報0.27元，升60.71%；HSSP INTL（3626）創52周高，見1.13元，收報1.05元，升47.89%；新享時代（8519）收報0.36元，升41.18%；怡園酒業（8146）創52周高，見0.345元，收報0.28元，升40.7%；辰興發展（2286）收報0.31元，升28.1%；力豐（集團）（0387）創52周高，見0.9元，收報0.9元，升25%；環能國際（1102）收報0.069元，升23.21%；玖源集團（0827）收報0.031元，升19.23%；亞勢備份（8290）收報0.02元，升17.65%；偉鴻集團控股（3321）收報0.063元，升16.67%；帝王實業控股（1950）收報0.075元，升15.38%。

下跌異動股，包括，中木國際（1822）收報0.22元，跌38.89%；威訊控股（1087）收報0.26元，跌23.53%；信越控股（6038）收報0.214元，跌19.25%；國茂控股（8428）收報0.385元，跌18.09%；明發（0846）收報0.093元，跌16.96%；金源氫化（2502）創上市新低，見0.249元，收報0.25元，跌16.67%；華津國際控股（2738）收報0.51元，跌16.39%；奧傳思維控股（8091）收報0.022元，跌15.38%；麥迪森控股（8057）收報0.078元，跌15.22%。

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